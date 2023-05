El ministro Borja Prado

A Borja Prado le van a hacer ministro o embajador cuando el PP gane las elecciones generales, o quizás su compensación vaya más por una de esas rentables mamandurrias de la derecha, como pasó con Florentino Pérez, recuerden lo que hemos pagado todos los españoles a través de ciertas explotaciones petrolíferas.

Este oligarca “limitado', con estudios sólo en colegios privados, no pudo acabar en la universidad, ya saben, sólo rentabiliza su gestión en las distancias cortas, por ejemplo con Aznar o Rajoy, un tipo honesto, según Prado. Pues este oligarca se mete en el negocio mediático desplazando a un gran conocedor de él como Vasile, para colocar a estrellitas mediáticas a favor de la derecha de la puñalada trapera, ya saben, en primera audiencia, aunque pierda audiencia y, en consecuencia, dinero. Y este señor que no sabe nada, particularmente de asuntos mediáticos, se mete a dirigir una televisión porque la derecha de los puñales está creando un frente mediático para linchar a Sánchez y Yolanda Díaz en las elecciones generales que vienen, ya saben, a la manera de Pablo Iglesias. Realmente creen que pueden manipular la realidad sin que tengan que rendir cuentas más allá de perder algún dinero.

En un artículo de este diario se referían a los falangistas como la organización en que se basaba la derecha de los puñales para crear el terror social provocando disturbios y desestabilizar el país. Ahora recurren a la televisión, a las manifestaciones de policías, a los fiscales que quieren derogar leyes. Y mucha gente no se da cuenta de que el país marcha bien, de que progresamos, y en vez de un clima de contento, de alivio generalizado porque la guerra de Ucrania no nos afecta como a otros países europeos, reina el malestar del grito, ya saben, no van a renovar el Poder Judicial, el sanchismo es golpista, etc.

Estén prevenidos.