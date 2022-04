El negocio del consumo de ocio

La tasa de paro en Andalucía anda rondando el 21%. Y en Jerez de la Frontera está entorno al 30%. Pues bien, resulta que los empresarios caseteros de la Feria del Caballo amenazan con ir a la huelga por mor de la aplicación de la Reforma Laboral que obligan a no trabajar más de ocho horas a los trabajadores. Explican que no hay trabajadores suficientes para completar más de un turno. Quieren que, en lo que se refiere a las ferias, se tengan en cuenta la singularidad del trabajo del sector hostelero en estos eventos. Esto es, que se considere jornadas de doce horas (o más), como siempre se ha hecho. Puede contemplarse que en el fondo de toda estas demandas subyagan los intereses por obtener más beneficios que otra cosa. Como siempre ha sido, que dirían algunas. Como Macarena Olona, de Vox ella, que ha salido a los medios para expresar que las medidas de la Reforma Laboral ponen en peligro la Feria en Andalucía. ¿Qué defiende esta señora, que los camareros trabajen doce o catorce horas al día? Se nota a leguas que esta señora no se ha visto obligada a trabajar en ninguna caseta de ninguna feria para ganarse el pan suyo de cada día. Lo de ella es más de presumir de andalucismo vistiendo de flamenca. Que digo yo que entonará orgullosa el himno de Andalucía dónde y cuándo se tercie, dado el hecho de que nuestro himno viene recogido en el Estatuto de Autonomía y que, por lo tanto, es extensivo a todos los andaluces. Corrijo mi afirmación. A todos, no. Porque lo de pedir “tierra y libertad”, suena a izquierda rancia y, ya se sabe, que a ciertas personas les pueden salir sarpullidos al cantar ciertas estrofas, aunque hayan sido, en un pasado no lejano, apasionados defensores de la “Andalucía libre, España y la Humanidad”. Todavía recuerdo la falta de voces en el coro plenario en las cuerdas de los bajos de la derecha, notándose ostensiblemente la falta de conjunción sonora a la hora de cantar el himno de Andalucía, durante mis años de concejal.

A lo que iba. Recogía un periódico provincial días atrás, que “los temporeros de las ferias demandan más controles y una regulación más exigente que impida los abusos”. Y es que, se quejan, que lo habitual del trabajo en la feria es “mucho trabajo y muy poco dinero”.

Para que podamos consumir ocio, otros trabajan. Es la norma. Pero los que trabajan deberían hacerlo con jornadas y sueldos justos. Los entrevistados en el periódico provincial hablaban desde el pleno conocimiento y sus propias experiencias, y todos coincidían en ello.

No se trata de socializar beneficios, sino de regularizar los horarios y los sueldos. Cuestión que parece preocupar a algunas. Lo de regularizar, digo.