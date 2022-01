Lo que no se legisla explícitamente para el débil, se legisla implícitamente para el fuerte

Sabias palabras del pensador, ensayista y poeta argentino Raúl Scalabrini Ortíz, que da el título a este artículo. La Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo del Gobierno Progresista lo entiende perfectamente y se ha manifestado en numerosas ocasiones en este sentido. Cuando habla de ”recuperar derechos de los trabajadores” es porque lo ha entendido perfectamente. Pero no solo se limita como objetivo prioritario a intentar legislar explícitamente para los débiles, sino que hace del diálogo su principal criterio de juicio y directriz de sus prácticas, en la búsqueda de acuerdos de cualquier índole, en este caso sobre la Reforma Laboral.

Yolanda Díaz tiene claro también lo que significa dialogar, porque bajo mi punto de vista, dialogar no es decir al otro que haga lo que yo quiero (ni aunque apele para ello a la responsabilidad del otro). Dialogar no es criticar al otro (que para eso ya están los ciudadanos). Dialogar tampoco es negociar: “te doy esto a cambio de tus votos” o “si no me das aquello, no te doy mis votos”, como estamos viendo con demasiada frecuencia. Dialogar es, según la etimología de la palabra, simplemente ceder: dejarse atravesar por la palabra del otro (dia-logos) hasta que esa herida arranque concesiones parciales, y por ambas partes, como dice acertadamente el teólogo González Faus. Esta es la lectura que yo hago de los nueve meses de negociación que ha significado el parto de la Reforma Laboral. Ha habido cesiones por ambas partes, Patronal, Gobierno y Sindicatos. Ha habido diálogo en el verdadero sentido: dia-logos.

NO BASTA CON LLEGAR A ACUERDOS

Creo también que Yolanda Días es consciente de que no basta con llegar a acuerdos, sino que lo importante es que estos se cumplan. Debe saberlo muy bien la señora Díaz porque está impulsando la labor de la Inspección de Trabajo, por lo que está siendo muy criticada por sectores de la patronal, sobre todo la patronal agraria. Por ejemplo, ver aquí: https://www.eldiario.es/navarra/politica/agricultura-uagn-inspecciones-campo_1_6035485.html

También en que se cumplan los acuerdos tienen un papel muy importante, lo se por experiencia, los sindicatos firmantes del mismo, y también los no firmantes. Sobre este tema, creo que es necesaria una reforma o modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), en cuanto a los porcentajes de representación sindical a los niveles general y autonómica para que formen parte de las negociaciones otros sindicatos minoritarios, como asimismo llevar la representación sindical a empresas de menos de seis trabajadores, dos aspectos estos con los que se lograría en mayor medida, que se cumplieran los acuerdos firmados con la patronal, bien a nivel general, autonómico y/o sectorial. Pero desarrollar estos aspectos sería motivo para otro artículo.