¿Pablo Iglesias se aferra al poder?

He oído algunas opiniones acerca del afán de poder de Pablo Iglesias con su decisión de presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Discrepo.

Pablo Iglesias no va a ganar las elecciones de Madrid. Eso la sabe él, lo sé yo y lo sabe cualquier hijo de vecino. ¿Por qué, entonces, dejar su cuota de poder (nada más y nada menos que la vicepresidencia segunda del gobierno de España) para embarcarse en una campaña que bien podría suponer el final de su carrera política? Porque no nos engañemos: hay muchas posibilidades de que Pablo Iglesias finalice su andadura por las instituciones tras estas elecciones, teniendo en cuenta que Isabel Díaz Ayuso es la favoritísima para ganarlas.

Diría que hay dos razones en una. Intuyo que en Podemos, empezando por su Secretario General, han hecho una lectura quizás dolorosa, pero acertada: Pablo Iglesias jamás va a ser presidente de España. Demasiada polarización a su alrededor. Demasiado odio a derecha… y a izquierda. No, la figura de Iglesias está quemada, demasiado dañada como para alcanzar un mínimo de consenso que propicie la posibilidad de que Podemos gane unas elecciones con él como cabeza de lista. Pero Madrid es otra historia. Madrid tiene a la derecha trumpista azuzando a los hooligans, y también tiene a Rocío Monasterio. Tras el divorcio de Ayuso con Aguado, a la rockstar de la derecha española solo le queda su segundo plato: Vox. Un plato, por cierto, indigesto para media España (esa mitad a la que aquellos exmilitares fusilarían) y para cualquier demócrata, sea del color que sea.

A su vez, no perdamos de vista que Madrid es un feudo histórico de la derecha. Lo de Carmena fue una anomalía rápidamente corregida tras un único mandato. Madrid carece de líderes en la izquierda, y Podemos ni te cuento. ¿Por qué aferrarse, entonces, al sillón vicepresidencial teniendo la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa en la capital? Un golpe de efecto que dé posibilidades a la izquierda, ojo, no a él. Posiblemente Podemos no sea si quiera el partido más votado por la izquierda, pero quizás sí logre la proeza de conseguir suficientes escaños para que la izquierda, milagrosamente, sume.

Los hosteleros votarán a Ayuso, porque "comunismo o libertad" quiere decir que puedan servir cañas o no. Y los bares están jodidos. Pero entre quienes optan por la salud antes que por la economía (un debate doloroso, no cabe duda), y además sienten desasosiego por el Zendal, la vergüenza de las residencias, la mala gestión sanitaria y los discursos surrealistas, quizás tengan ahora un poco más de esperanzas. Hasta hace dos días, como quien dice, la izquierda iba al 4 de mayo a recibir una goleada. Ahora, quizás, haya partido.

No creo que salir del gobierno para ir a unas elecciones donde no tienes casi posibilidades de ganar sea el acto propio de alguien con ansias de poder o que se aferra a su sillón. Es el acto de un político en el buen sentido de la palabra. Un servidor público que sigue en activo mientras sea útil, y donde sea útil. Cerrándose, además, la puerta de la primera línea (aunque eso habrá que verlo) al proponer a Yolanda Díaz como sucesora del trono podemita. Quizás la noticia más maravillosa de esta jugada.

Una jugada maestra, diría yo, aunque lo veremos en un mes y medio.