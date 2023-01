Los pájaros cucos de la derecha española

Los recientes acontecimientos que han convulsionado la democracia en Brasil, y a los demócratas en todo el planeta, evidencian la necesidad de la derecha y extrema derecha española, ambas al alimón, de apropiarse de este tipo de acontecimientos para argumentar estrategias contra el Gobierno de España y su Presidente, estableciendo paralelismos, dónde no los hay, en un intento de desprestigiar las instituciones del Estado y por ende de la democracia española.

La primera intentona de poner los huevos de la discordia en nido ajeno ha sido Gamarra, la pájara cuca de la derecha española. Sí, Cuca Gamarra como los pájaros cucos ha parasitado la democracia española depositando los huevos de los golpistas brasileños en el seno del gobierno de España y tras ella los Feijoo, Almeida y Abascal. Pretender homologar la intentona golpista brasileña con el proceso soberanista catalán y a los parlamentarios electos que apoyan al gobierno con la turba golpista brasileña es una vergüenza.

El continuo proceso de crispación al que se está sometiendo a los ciudadanos, falseando la realidad, es una estrategia continuada de la extrema derecha a la que se ha unido el PP. Utilizar estas estrategias extremistas y tratar de endosársela a partidos democráticos para de rebote posicionar al gobierno como si fueran los golpistas, “con Sánchez esto se hubiera tratado como un acto de desorden público” es una indecencia y un acto involucionista, impropio de un partido constitucionalista.

El carecer de recursos y argumentos para contrarrestar las políticas del gobierno llevan al PP de los Feijóo, Ayuso, Moreno y Almeida, junto a sus socios de VOX a confrontar utilizando escenarios ajenos a la realidad política española, ya sea en materia de economía, sociales o de políticas energéticas y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid pues buscar semejanza con los acontecimientos de Brasil, cayendo en una espiral de mentiras y discursos incendiarios que buscan debilitar las estructuras del Estado para conseguir réditos políticos de cara a las próximas elecciones.

La incapacidad para encontrar respuestas coherente, de crear escenarios de concordia o de tener la inteligencia suficiente para posicionarse como alternativa de gobierno ante los ciudadanos, hace que el PP no maneje un relato coherente con un partido conservador moderno y europeísta, porque el discurso de los conservadores europeos no siguen los dictados de QAnon, la teoría de la conspiración de la extrema derecha estadounidense, claro que no tienen en sus cocinas a un discípulo de Steve Bannon tan aventajado como Miguel Angel Rodríguez, el gurú de Ayuso y parece que también el de Feijoo. Un discurso que les lleva a hacer el ridículo constantemente, un discurso plagado de errores y de posicionamientos contrarios a los de sus propios correligionarios europeos.

Me pregunto hasta dónde está dispuesto a llegar el PP en su afán de acoso y derribo del gobierno de España. Esa incapacidad manifiesta de análisis para poder establecer estrategias coherentes con los tiempos que corren, tiempos de crisis a nivel global y no solo política, sino de salud, climática, crisis generacional, demográfica, tiempos que exigen sentido de Estado y liderazgo para hacer frente a estos desafíos desde la legalidad constitucional.

Porque tan perjudicial para la salud democrática es que el PP intente poner los huevos del trumpismo o el bolsonarismo en la Plaza de las Cortes, como dejar que VOX ponga sus huevos en la calle Génova 13. Y es que pájaros cucos haberlos haylos.