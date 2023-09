Pensamientos. Desde cero

PENSAMIENTOS

Tengo 64 años. Trabajo como profesional liberal. Toda mi vida he intentado entender lo que me rodea; sobre todo a las personas que me rodean. No siempre lo consigo… claro!

Me dedico a intentar cuidar, sanar… a otras personas. No crean… no es fácil. Me preocupa mucho entenderlas, comprenderlas. Para mí es importante.

Todo el día, absolutamente todo el día, rodeado, bombardeado, de información, informaciones.

¿Cómo saber cuaáes son ciertas, cuáles son “fakes”, cuáles son sin querer, cuáles son hechas con mala intención? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué mundo le vamos a dejar a los seres humanos, homo sapiens, que nos seguirán? Y al resto de las especies, tan importantes, o más, que nosotros, que comparten nuestro mismo nicho ecológico, ¿o no?

¿Qué es realmente importante? El éxito social, dígase económico (seguramente)? La salud física, emocional, sexual…?

Es el capitalismo actual como sistema de relación que nos hemos inventado (si, inventado) el adecuado, el mas adecuado? ¿Está el socialismo, como ideología, digamos social, no como ejercicio político como lo entendería un partido actual, tan defenestrado como lo que nos han hecho creer, como lo que nos están haciendo creer? ¿No puede existir, digamos, un socialismo real, social ( si se puede decir así) que desde la política se preocupe de las personas?

¿Quién decide que es lo importante para las personas? ¿Las empresas? Parecería que si, visto lo visto. No lo creen?

¿Cómo se puede pretender un mundo en el que las empresas, multinacionales, “lobbies económicos”…, hagan lo que quieran (bajo su prisma e intereses) sin ningún “control” de los ciudadanos? Mejor dicho, de los representantes de los ciudadanos en el mejor de los casos, cuando se trate de sociedades democráticas, o pseudodemocráticas, que no hay pocas.

¡Piénsenlo!

Pues esto es lo que promueven las ideologías neoliberales de los partidos de derechas actuales, modernos. Y sin ningún recato, por cierto. ¿Por qué se puede pensar que es mejor defender los intereses de las empresas para que así mejoren las condiciones de los trabajadores? Ideología de derechas tradicional, pura derecha política. Pero esto, casi siempre, es utópico. Las empresas usaran esos recursos, ojo, muchas veces públicos, para mejorar sus propias ganancias, su poder, sus propios intereses.

¿Es éticamente correcta la ideología de derechas? ¿Desde esta perspectiva?

¿Por qué no utilizar los recursos públicos para mejorar directamente las condiciones de los trabajadores, o de las familias en general, sobre todo de los más, o de las más frágiles o débiles o en mayor riesgo de exclusión? La riqueza es, como diría yo… como la energía. Ni se crea ni se destruye. ¿Se transforma? Posiblemente.

El milagro de que todos seamos ricos. De que la felicidad, la finalidad de ser, es que todos seamos, o podamos ser, ricos, “el sueño americano”, es, sencillamente… falso. Utópico. Es sencillamente imposible. ¿Por qué? Porque para que alguien, individualmente, o una corporación, sea rico, impepinablemente tiene que haber pobres. O, como diría, hay pobres porque hay ricos. Hay ricos porque hay pobres. No se puede tener lo uno sin lo otro. Y…¿ quién quiere ser pobre? Aaaaaaaamiiiigoooo…!

¿Por qué no aspiramos a una situación intermedia? No todos intentar ser ricos, que no puede ser.

¿Por qué no nos movemos en una situación intermedia y la aspiración de todos sea no ser más rico ni poderoso que nadie, sino que aspiremos a una igualdad económica y social?

Que la verdadera riqueza sea, en realidad, repartirla.

Tanto tenemos que cambiar.