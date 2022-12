Hacer un Piqué

A Gerard Piqué le han suspendido, según el acta arbitral del partido del Barcelona contra el Osasuna, “por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas” .

No lo cumplirá por que ha dejado de ser jugador y fuera de la competencia sancionadora de la federación de fútbol.

Piqué se ha permitido decir al árbitro lo que pensaba personalmente y en el basto lenguaje habitual de tertulias futboleras, sin miedo a las represalias sancionadoras que son prácticamente imposibles de recurrir .

Irene Montero, ha acusado al PP de “promover la cultura de la violación, que pone en duda la credibilidad de las víctimas”, en el Congreso y después de las manifestaciones de Carla Montero .

Los dos han dicho lo que pensaban e inmediatamente todos los contrarios, y algunos afines, se han limitado condenar la forma en lugar de preguntar y discutir sobre el fondo .

Irene Montero no tenía que estar condicionada por posibles sanciones, aunque hay demasiados que se atribuyen esta función( inquisición)

La represión de la libertad de expresión cada día más habitual desde la calle (cuidado en mirar a la cara a un agente del orden) hasta el Parlamento, que tendría que ser el sancta sanctórum de los derechos fundamentales , sin el permiso de ninguna toga pero, donde algún@s de los que tendrían que ser los adalides de estas libertades exigen sancionar la forma y la pasión de la manifestación, mientras reclamen patente de corso en las propias .

Un “Piqué” como cualquier manifestación es un estriptís individual, a veces divertido, a veces fascinante, a veces aburrido. Siempre, para el manifestante, último recurso y para el receptor y oyentes, llamada de atención o acusación de deshumanización.

Desde la butaca , y contemplando este espectáculo zoológico, me pregunto si yo diría lo que dicen, apoyaría lo que proponen, condenaría lo que condenan sabiendo que somos tan iguales, y que la diferencia de comportamiento se debe al funcionamiento de algunas neuronas, proteínas, aminoácidos , sinapsis, etc. y al software programado desde la infancia .

Claro, que si se cree en algún dios, en un más allá, que se es inmortal; si no se ve que la Tierra es el único lugar donde hay vida, nunca se podrá comprender ni actuar en consecuencia con el “pulvis eris et in pulvis reverteris”, ni hacer un “Pique ” .