La propuesta de Núñez Feijóo es un fraude y una tontería

El sr. Núñez Feijoo es el actual candidato a la investidura porque se presentó ante el rey con 172 apoyos, entre los que estaban los votos de VOX, sin VOX solo tiene 138 apoyos, frente a los 153 de PSOE y SUMAR.

El sr. Núñez Feijoo se presenta con ese aval de VOX para negociar una investidura en la que su primera propuesta es un pacto de investidura con el PSOE, para que, a cambio de los votos de este, el PP parecería más sanchista que Sánchez y promovería todo aquello contra lo que ha votado hasta ahora él y VOX.

La primera opción de gobierno de Feijoo es dejar de lado a VOX y pactar con el PSOE su abstención ¿Y VOX lo sabía y no dijo nada? ¿Y si no lo sabía no se siente utilizados y engañados?

Todo esto huele fraude, un engaño para engañar al rey, un engaño para engañar a sus propios votantes haciéndoles creer que todo lo que no sea un gobierno del PP es ilegítimo, un engaño para engañar a quienes aún dudan entre PSOE o PP en ese espacio de centro, presentando unos pactos con cosas por las que han votado en contra toda la legislatura y se han negado a pactar.

Y voy más allá, VOX huele a una operación de engaño, un fraude. Una operación para captar el voto de la la ultraderecha que no se sintiese representada por el PP, una operación que les ha salido a medias y ahora no saben por donde salir ... deben pensar: “malditos partidos territoriales”.

Pero lo que es de locos es que un partido te apoye, para que puedas presentarte a la investidura, y que tu primera opción sea darle esquinazo a ese partido y pretender pactar con su enemigo declarado. Fraude, fraude.

En esos términos que usa el PP, Feijoo no tiene legitimidad para presentarse a una investidura a Presidente con el apoyo de una abstención del PSOE, porque ha llegado a esa posición de candidato a la investidura gracias a los votos de VOX. Todo lo que sea no ir con VOX es un fraude y carece de la legitimidad que le ha otorgado el Monarca basándose en esos 138 votos + 33 de VOX. Lo que ha hecho hoy el sr. Feijoo no sé si es un fraude, una locura o una tontería ... no sé que es peor ... bueno, sí lo peor es que es las tres cosas juntas.

El colofón del fraude y la locura es que se presente con ese “dossier” con la foto en portada de los pactos de la Moncloa. Unos pactos en los que sí estaban los partidos nacionalistas catalán y vasco y que cuyo acuerdo político no suscribió el representante del partido del sr. Núñez Feijoo.

Recordemos:

Los firmantes fueron finalmente Adolfo Suárez en nombre del gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo (por UCD), Felipe González (por el Partido Socialista Obrero Español), Santiago Carrillo (por el Partido Comunista de España), Enrique Tierno Galván (por el Partido Socialista Popular), Josep Maria Triginer (por la Federación Catalana del PSOE), Joan Reventós (por Convergencia Socialista de Cataluña), Juan Ajuriaguerra (por el Partido Nacionalista Vasco) y Miquel Roca (por Convergència i Unió). Manuel Fraga (por Alianza Popular) no suscribió el acuerdo político, pero sí el económico.

Lo dicho, el sr. Núñez Feijoo nos presenta un fraude a la constitución, tiene amnesia y no recuerda o no quiere recordar la esencia de los pactos de la Moncloa, y toma a los demás por tontos.

Un apunte final, los representantes de las “nacionalidades”, como lo llama la Constitución, estuvieron presentes en los momentos clave de la construcción del pacto constitucional, tan presentes como que son miembros fundadores o padres de la Constitución. Presentes en los Pactos de la Moncloa y presentes en la ponencia Constitucional, y su presencia fue incuestionable, en la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho que es España, hasta una fecha, la del 24 de febrero de 1981, el día después del fallido, este sí, golpe de Estado. Ese día, por la tarde el rey convocó al Palacio de la Zarzuela a los principales líderes políticos y, por primera vez, quedaron fuera los representantes de las nacionalidades. Me parece que el Sr. Núñez Feijoo se ha equivocado de foto en ese “dossier” que ha difundido con sus propuestas de pacto, la foto que buscaba era la de esa reunión con el rey del 24 de febrero de 1981, lástima que no la haya, por vergüenza, claro.