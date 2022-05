El estado planetario.

¿Se puede recuperar la verdad?

La primera victima de la guerra es la verdead. Lo he leído y oído multitud de veces, hagámosle caso. Pensemos, pues, que lo cierto es lo contrario de lo que nos cuentan. La opción de rebelarte contra el poder establecido: los mediáticos, los militares, los económicos…, puede ser la más válida. Optemos por ella.

En Rusia miles de personas, desafiando el miedo, se manifiestan por la paz y el grito de NO A LA GUERRA, les lleva a las cárceles. Me solidarizó con ellos. Ellos son la política alternativa a la del poder allí establecido. Ellos son la respuesta a la desinformación y a la mentira que allí sucede. Ellos se rebelan contra el poder militar ruso, contra el poder económico y contra el poder mediático.

Aquí el poder establecido nos quiere demostrar que la OTAN es inocente en el conflicto, que es necesario aumentar el gasto armamentístico, que tenemos que estar preparados para el sacrificio y que la forma de ayudar al pueblo ucraniano es mandando armas para que el número de muertos se multiplique.

El equivalente aquí a las voces de los rusos valientes, serán aquellas que reclamen el NO a todas las guerras, las que pidan el desmantelamiento de todos los ejércitos, las que griten el NO a la OTAN y a todas las estructuras militares. Las que estén en contra de la perversa frase: si quieres la paz, prepárate para la guerra.

Se puede decir con la cara muy alta: alto el fuego en Ucrania y retirada de las tropas rusas. Y con la misma fortaleza: OTAN NO, BASES FUERA. La OTAN es también responsable de lo que está pasando en Ucrania por el mero hecho de existir, y me remito a Inmanuel Kant, a su idea de la La paz perpetua (1795) y a la necesidad de eliminar todos los ejércitos.

Quienes desde los años de la transición hemos hecho marchas a Torrejón, hemos votado NO a la OTAN y hemos denunciado la complicidad de la organización bélica en las invasiones de Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, etc, no podemos acomplejarnos ahora aceptando el chantaje de que quien defiende el desmantelamiento de la OTAN en Europa está a favor de los planeamientos del asesino Putín. Antes, mucho antes, de que Rusia invadiese Ucrania, nuestras voces ya clamaban por su desmantelamiento. Tampoco podemos aceptar eso de que ahora no toca, porque es la ignorancia de quienes no quieren admitir la concatenación de los hechos históricos y, por lo tanto, son los que siempre quieren tropezar en la misma piedra y repetir los mismos errores.

La mejor arma que podemos enviar a Ucrania es una propuesta de paz que evite cientos de miles de muertos: retirada de las tropas rusas y desmantelamiento de la OTAN.