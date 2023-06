Resistencias en Podemos, el factor humano

Hasta hace poco, no estaba entendiendo bien las resistencias de la gente de Podemos, dirigentes y militancia, que se ha dejado estos años el tiempo, el trabajo y las ilusiones, a veces hasta la extenuación, por una causa necesaria. Que han revuelto el panorama político de nuestro país, con el mayor éxito conseguido desde la transición por la izquierda y movimientos sociales, al margen del PSOE, que ha sido formar parte del gobierno de España y acelerar la agenda progresista y de transformación cultural y social.

Desde las personas que tenemos claro que la mejor alternativa ahora es SUMAR, que los partidos son medios y no fines y que los relevos de personas que impulsen nuevas etapas son imprescindibles. Debemos comprender, al igual que les pasó a los compañeros y compañeras de IU, con el nacimiento de Podemos, que emocional o psicológicamente, es duro que alguien o muchos, como en este caso, vengan a decirte: ya no funciona esto que creasteis, no ilusiona a la gente, los errores son más visibles que los logros, la presión y ataques indecentes del poder han logrado algunos de sus objetivos y debemos reaccionar con cambios de estilo, personas y algunas propuestas, antes que los poderosos nos vuelvan a arrasar.

Ante esta situación, se reacciona a la defensiva, con ataques y descalificaciones, sin reflexión. Lo hacemos en otros ámbitos de nuestra vida, en la familia, en los grupos de amigos y las empresas, antes de escuchar que un buen amigo te diga: “en tu familia estáis mal, tenéis un problema”, saltamos con ¡no te metas!, ¡es tu opinión! o directamente ¡vete a la mierda! Aunque tu sepas que tiene razón, que las cosas no van bien y que se te caen las pareces encima.

Para limitar el malestar, acudimos a rodearnos de gente incondicional, que jamás te corrige, que ensalza todos los éxitos e ignora los errores propios, lo que reconforta, pero te hace ver una realidad inexistente, como en la fábula del traje del emperador. Debe ser difícil, pero muy recomendable, rodearte o trabajar con gente con criterio, mejor que tú en muchos aspectos y sin miedo a decir lo que piensan sobre los diferentes temas, te suele hacer crecer.

Esta reflexión me hace proponer, que tanto desde los dirigentes u organizadores de SUMAR, como del conjunto de personas que lo apoyamos, tengamos en cuenta este factor humano, que también sufrimos o hemos sufrido cada uno de nosotros y nosotras. Y eso, pasa por encontrar fórmulas de integración, fusión, coalición o la modalidad que se encuentre más adecuada para dos objetivos, ampliar la base de apoyos y votos de todos las partes, partidos, movimientos y personas que quieren SUMAR y que el proceso (rápido y forzado por el calendario) tenga un ambiente de complicidad, solidaridad y entusiasmo que trasmita la ilusión movilizadora que necesitamos todos y todas.