Como miles de personas, la semana pasada viví en primera persona el histórico concierto de Amaral en el festival Sonorama. El concierto fue épico, todas las personas con quienes lo viví nos emocionamos a nuestro modo recordando las experiencias vitales que cada icónica canción del grupo han ido marcando a lo la. El broche final fue el emotivo, valiente y solidario discurso de Eva con su más valiente acto de desnudarse en todos los sentidos y compartir su canción 'Revolución'. Durante la actuación, una amiga me sugirió que nos quitásemos nuestras camisetas, a lo que respondí inmediatamente que no. Dudé sobre si mi impulsivo 'no' se debía a mi propio pudor o al miedo de no sentirme segura al hacerlo. En cierto modo me sentí cobarde.

Cuando se acabó el concierto, aún en estado de shock y emoción pura, escuché a un chico detrás de mí llamando a un amigo: '¡Eh, chaval! ¿Has visto qué pedazo de tetas tiene Eva Amaral?'. Durante unos segundos me quedé mirando cómo se reía con su amigo al teléfono, intentando respirar y contar hasta diez, pero no pude reprimirme y con enfado y decisión le dije: 'Perdona, no has entendido nada de nada'. El tipo se quedó pálido, y empezó a pedirme perdón repetidas veces.

Claro que seguimos sin sentirnos seguras y con miedo. Pero somos demasiadas, y es el momento de la revolución. Gracias, Eva.