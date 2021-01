Robar una vacuna no debe salir gratis

Esperanzados con los anuncios a finales del 2020 de la existencia no sólo de una vacuna, sino de varias, nos vimos alimentados para resistir más tiempo, conscientes de que las primeras dosis serían para nuestros mayores, a los que tanto debemos y a los que la primera, segunda y tercera ola han golpeado física y emocionalmente.

Como representes electos del pueblo español, les pido que inicien los trámites necesarios para que, por la vía penal o administrativa, todos aquellos cargos públicos (alcaldes, consejeros, etc.) que han hecho uso de su posición (¿abuso de poder y prevaricación tal vez?) sean sus casos analizados por la justicia y afronten las consecuencias de sus actos más allá de dimisiones

Quienes marcan nuestro camino, y por un bien mayor nos lo limitan ahora, no han sido capaces de estar a la altura liderando con el ejemplo, saltándose los protocolos y orden de vacunación. Por ello les ruego por favor pasen a la acción de la manera más directa, taxativa y urgente con los medios de que ya disponemos y que sabemos eficaces.

Me pongo en manos sobre todo de quienes han prometido en estos años renovar la política española y evitar situaciones como ésta. La ciudadanía, resiliente, resistente a escándalos y abusos de unos y otros, no debe soportar una humillación como esta. En la primera ocasión, durante la fase uno de vacunación, se hayan aprovechado de sus cargos para quitar el derecho a recibir una vacuna a quienes de verdad la necesitan. Sin disimulo, con prisa y atropello y llenos de desprecio a sus semejantes.

Tal vez si no penalmente, podrían, por qué no, compensar los costes de esa dosis, su transporte, conservación y aplicación, como si hubieran tenido que recurrir a la sanidad privada. Como cuando los servicios públicos no parece que puedan llegan a tiempo y tienes una vía, legítima, de usar los medios privados.

Para despedirme, como votante, les animo a que tomen las acciones necesarias con rapidez y urgencia y que, amparados siempre por la ley española, se realice este ejercicio de ejemplaridad, tan necesaria parque desde nuestros lugares, veamos de verdad, que estamos todos en el mismo barco.