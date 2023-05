Nada es verdad, salvo la noticia electoral

Son las diez menos diez de la mañana del dos de mayo y el periodista Pérez se dirige a la Cafetería Guay para entrevistar al señor Pómez, un político de piedra y líder de una de las candidaturas que competirán en las elecciones municipales del día 28.

Mientras camina hacia el bar, consulta las noticias en el móvil.

PE: Buenos días señor Pómez. De nuevo en la calle conquistando votos.

PO: Es la democracia, amigo, y hay que trabajarla.

PE: Me tendrá usted que disculpar, pero no puedo empezar con el tema que le había anunciado. Según venía, he visto una noticia electoral que me ha cambiado los esquemas. ¿Le parece bien?

PO: Por supuesto. Un paso atrás, ni para tomar impulso. Quizás hemos visto los dos la misma noticia.

PE: Me extrañaría, pues no la han destacado. En cualquier caso, tenga usted cuidado, que a la penúltima que presumió de firmeza la habían grabado robando cremas.

PO: ¿No habrás comenzado a grabar esta entrevista?

PE: Aún no, pero a partir de ahora sí, si no le parece mal.

PO: De acuerdo, puedes empezar a disparar, que nosotros no robamos en los comercios.

PE: Iré al grano desde el principio: ¿Le interesa saber lo que piensan sus votantes? De su política, por supuesto.

PO: Esta sí que no me la esperaba. Nosotros sabemos lo que piensan nuestros votantes. De lo contrario, no nos votarían.

PE: Puede que les voten sin saber. De hecho, los resultados de las encuestas que se hacían sobre conocimiento de los programas electorales eran tan deprimentes que ya no se preguntan esas cosas, pues a nadie le interesa comprobar que la realidad es tan distinta a la que nos inventamos y de la que tantas veces presumimos.

PO: Un momento Pérez, ¿cuál era la pregunta?

PE: Disculpe señor Pómez, ¿con cuantas personas de las que cree usted que les votarán han conseguido contrastar opiniones sobre política desde las anteriores elecciones?

PO: No estoy seguro… puede que con unas 300. Y junto con las del resto de miembros de la candidatura… quizás con unas 3.000 en total.

PE: Pero ustedes consiguieron más de 30.000 votos en las urnas de 2019.

PO: ¿Y cuál era la pregunta?

PE: Qué si les interesa saber si sus votantes coinciden con la propuesta estrella de su programa electoral, o quizás haya otra, también de su programa, que les pudiera parecer más importante.

PO: ¿Y cual era la noticia que le ha hecho cambiar la primera pregunta de esta entrevista, convertida en un verdadero interrogatorio?

PE: Un momento, señor Pómez, que se la busco. Si, mire, aquí está: “Un grupo de juristas pide a la Junta Electoral que los votantes puedan dar su opinión en la papeleta”. Y dicen que no es necesario cambiar nada de la Ley Electoral. La Junta aún debe responder a lo que plantean como una experiencia piloto para las elecciones municipales.

PO: ¿Me puede pasar la noticia, señor Pérez? Menos mal que solo es en esas islas. ¿Aparecen los nombres de esa Junta Electoral? Esto último lo he dicho sin pensar. ¿No lo habrá grabado?

PE: No se preocupe, señor Pómez, puede seguir tuteándome. Pasarán más de 40 años, cómo los que transcurrieron hasta que pudimos escuchar a Adolfo Suárez revelando a Victoria Prego que, tras la muerte del dictador, mandó hacer encuestas que dijeron que los españoles no querían monarquía, sino república.

Explicación innecesaria: La entrevista del periodista Pérez al político Pómez es un invento, aunque podría hacerse realidad, porque sí son absolutamente ciertas la noticia electoral de los juristas de Mallorca y la que certificó la gran estafa de aquella Transición, tantas veces falsamente alabada.