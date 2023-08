Que el sanchismo acabe con el sanchismo

Lo que el PP le pide al sanchismo es que favorezca un Gobierno del PP+Vox para derogar el sanchismo. Por increíble que les parezca, así es el PP, que, como Groucho Marx, tiene tantos principios como escenarios posibles. Pero lo que hay detrás de todo esto es algo mucho más simple. Feijóo, en una huida hacia adelante, no tiene ninguna posibilidad de gobernar, y el IBEX 35 y sus terminales mediáticas e institucionales no están dispuestos a soportar unas nuevas elecciones generales –no al menos con Feijóo al frente–, que serían para febrero de 2024 y que previsiblemente hundirían aún más a la coalición de ultraderecha. Tanto Feijóo como Vox han tocado techo en la España democrática y las hordas peperas lo saben. No hay que ser muy inteligente para vaticinar lo que va a ocurrir en el PP en estas semanas. Verán ustedes cómo los medios de comunicación de derecha empiezan a lanzar todas sus miradas a Núñez Feijóo y su fracaso absoluto. Desde las huestes de la derecha extrema vamos a asistir a una defenestración de Feijóo, sacrificando al rey para coronar a la reina –del vermú–.

ADENDA: La prueba de la derrota sin paliativos de Feijóo está en el balcón de Génova. Un Feijóo desangelado, con cara de cordero degollado, solo pudo ofrecer a este país un dislate antidemocrático. Para el ínclito de Feijóo, el parlamentarismo constitucional es una anomalía que repercutiría negativamente en las inversiones. Él, que solo ha obtenido 136 escaños, pretende que todas las demás fuerzas le permitan gobernar, por arte de magia, porque si no, estaríamos bloqueando España, obviando que la segunda fuerza política, el PSOE, tiene números que le dan para el desbloqueo. ¡Qué cara de Casado se le está poniendo a Feijóo!