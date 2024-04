Otro sistema de estafa en Amazon

Hola, una nueva modalidad de estafa en Amazon que me ha sucedido.

Os cuento:

El pasado domingo 31 de marzo al abrir mi e-mail por la tarde descubro un correo de Amazon en el que se me indica el haber realizado una compra a las 6 de la mañana (a esa hora estaba durmiendo) y que me realizan un cargo en mi cuenta de 185,84€ en mi cuenta, por parte de AMZN Mktp US (Amazon de Estados Unidos).

Ese encargo no lo he realizado en ningún momento y es más, al comprobar en mi cuenta de Amazon no aparece ningún cargo respecto a ese pedido.

Al observar bien los datos, observo que consta mi nombre y mi dirección como predeterminada, pero el objeto en cuestión se remite a otra persona con nombre y dirección en Florida USA.

Al ponerme en contacto con Amazon España vía telefónica y comentar el caso, me comunican que tras comprobar que en mi cuenta no existe ese cargo y que al ser de USA (cosa que yo no tengo ni he tenido cuenta nunca), la respuesta es que se pondría en contacto esa persona con Amazon USA y que ellos, vía e-mail o telefónica me indicarían los pasos a seguir para retirar ese pedido y la posterior devolución económica.

El lunes 1 de abril, al no tener noticias, vuelvo a ponerme en contacto con Amazon España y la respuesta fue “Que si no hablo inglés que busque a alguien y llame a Amazon USA para explicar lo sucedido”.

Ufff... de pena la verdad, el servicio de atención al cliente.

Ante esto, decido bloquear mi tarjeta y darme de baja de baja de Amazon. No sin antes hacer captura de pantalla de dicho pedido.

Dado el consiguiente miedo a que vuelvan a entrar en mi cuenta, el martes día 2 hablo con mi entidad bancaria (El lunes era festivo en Catalunya) y tras exponer el caso y ayudarme ellos en la forma de cómo seguir o actuar en la recuperación del cobro en mi cuenta, acudo a los Mossos d'Esquadra a interponer la respectiva denuncia del caso.

He de mencionar que en ningún caso ha sido una copia fraudulenta de la web de Amazon España por haber realizado un pedido anteriormente, sino que de alguna manera, han conseguido mis datos de correo y mi dirección + nº de la tarjeta de mi cuenta y desde USA han efectuado este fraude o compra en mi persona.

Gracias por leerme y si sirve, para denunciar el caso y que no suceda nuevamente o se evite casos como el mío.