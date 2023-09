Hay algo que me asombra y que no acabo de comprender. El tema de los sueldos que paga el Estado a Jueces, Fiscales, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Abogados del Estado y Letrados de las Cortes y otros cargos públicos.

Cuando leo el BOE de Presupuestos Generales del Estado, me quedo asombrado por el montante de esos sueldos. No sé si está bien o no, pero. Creo que ese dinero debería ajustarse al modelo económico del Presidente del Gobierno. Advierto que no milito en ningún partido y me declaro convicto y confeso como republicano.

No entiendo que los que he citado antes, cobren muchísimo más que el presidente del Gobierno.

No entiendo que los dirigentes de Empresas públicas del Estado paguen a sus directivos más que lo que cobra el propio Presidente del Gobierno. No lo entiendo ni se puede justificar de ninguna manera ya que, en definitiva, están en esos puestos porque el Gobierno lo autoriza. Me resulta injustificado y obsceno.

Sé que el acceso a esos puestos oficiales es por rigurosa oposición, pero eso no justifica en modo alguno esa diferencia abismal. Una de dos, o el presidente del Gobierno no cobra lo que debe o algo extraño pasa en este país.

Sé también, que quien se mete en política, en teoría no lo hace para ganar más dinero que nadie, salvo desastrosas excepciones, que las ha habido.

O sea que tengo que meditar y mucho sobre este asunto que me está incomodando.