Miguel Ángel Rodríguez difunde el bulo de que periodistas encapuchados de elDiario.es intentaron asaltar la casa de Isabel Diaz Ayuso. El argumentario que esgrime el prenda es burdo a la par que tóxico y, dado que no tiene ningún interés periodístico, no pienso reproducirlo. Que le den.

A la presidenta de la Comunidad de Madrid le quedan cuatro telediarios en su cargo y, lo sabe. Su estrategia no es mas que una huida hacia delante. Podría, si tuviese la inteligencia y el aplomo político que requiere el cargo, rectificar a su jefe de gabinete, o cesarlo, dado que su amenaza a la libertad de prensa no tiene parangón desde que existen las linotipias. Mas al andar escasa de cuajo político y, con la mochila sobrecargada, a Lady Ayuso no le queda otra que asumir el bulo contra periodistas de El País o elDiario.es, después de que el PP apoye una declaración por la libertad de prensa y, hete aquí la paradoja del absurdo.

Puede, quizás, tal vez Feijóo haya iniciado o prendido la mecha de un Casado II. Está por ver. En cualquier caso, la estrategia que esta perpetrando desde hace semanas la derecha en el Congreso de tierra quemada, no hace mas que poner el foco sobre personajes cuya toxicidad echa a uno de espaldas.

No es admisible el descrédito al que se quiere someter a la prensa por parte de estos sujetos, cuya inteligencia es directamente proporcional a su bajo número de neuronas.

Carlos E. Cué al hilo de los hechos escribía el siguiente post en una red social: “Esto es intolerable. Los periodistas hacemos preguntas. Nada más y nada menos. Asúmanlo y dejen de lanzar bulos desde instituciones públicas”. Poco más que añadir.