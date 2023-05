La tragedia de las jornaleras de la fresa en Huelva

El pasado 1 de mayo, Día Internacional de los y las trabajadoras, saltó la noticia: Sarah, temporera marroquí de la fresa, de 40 años, casada y con tres hijos, falleció y otras 37 resultaron heridas, tres de ellas con un pronóstico muy grave, en un accidente de trabajo “in itinere” al volcar el autobús que las llevaba al campo de fresas en el que trabajaban, de la empresa Surexport. Pero hay muchas cosas sobre sus condiciones de vida y de trabajo que no se dicen. En mayo de 2021, la Asociación “Jornaleras de Huelva en lucha” junto con Abogadas S.C.A., Museo en Red y La Laboratoria, elaboraron un informe sobre “La situación de las jornaleras en los campos de fresa de Huelva” que presentaron a los Ministerios de Trabajo e Igualdad, así como a la delegación en Madrid de la Organización Internacional del Trabajo.

En el informe, se reflejan entre otras conclusiones lo siguiente:

Discriminación en la selección en origen: Se incurre en discriminación por razón de sexo, estado civil y situación familiar. Las patronales, con la connivencia de los Gobiernos español y marroquí, exigen que las trabajadoras sean mujeres casadas, viudas o divorciadas y tengan al menos un hijo menor a cargo en su país.

Incumplimientos en material laboral: Se dan reiteradamente en materia de salarios de convenio, horas extras, jornada de trabajo, sanciones...etc.

Incumplimientos en material de prevención de riesgos laborales: Se da el hacinamiento, la falta de medidas higiénicas, el mal estado de las viviendas y la exposición a productos tóxicos y pesticidas en los cultivos.

Vulneraciones de derechos fundamentales: En el control de la salida de las fincas una vez acabada la jornada laboral, retiradas de pasaportes... Las represalias con sanciones y despidos ante la reivindicación del cumplimiento de sus derechos son habituales según testimonian las trabajadoras.

Insuficientes actuaciones de la Inspección Laboral.

Discriminación por razón de Sexo y Acoso Sexual: Hay muchos testimonios a través de propuestas sexuales por parte de los encargados de la finca…, chantajes a cambio de mejoras en la relación laboral, el mantenimiento del puesto de trabajo, autorización para empadronamiento o contratos de trabajo para regularizarse.

PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Por último, apelan al “Gobierno de España, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la Junta de Andalucía, al Ministerio Fiscal y a cuantas administraciones puedan ser competentes para que, en el marco de sus competencias, lleven a cabo las propuestas que realizan en dicho informe a fin de erradicar las vulneraciones de derechos que padecen las trabajadoras marroquíes en la campaña de recolección del fruto rojo en Huelva”. Informe completo descargable en PDF, ver aquí: http://laboratoria.red/wp-content/uploads/2021/07/InformeJuridicoHuelvaFINAL12_07_2021.pdf

¿Por qué ha tenido tanta resonancia este accidente laboral con resultados de una muerte y muchas trabajadoras graves y muy graves “in itinere” y sin embargo, los más de dos accidentes de trabajo mortales diarios que se dan en España de media y las muertes en pateras en la frontera sur de tantísimas personas inmigrantes, están tan silenciadas y normalizadas entre la población, que no somos sensibles ante ellos?

La respuesta, quizás esté en el papel de los medios de comunicación social más influyentes, incluidos los de titularidad pública, que la mayoría de las veces, si informan, lo hacen de forma tan escueta y sesgada que en cuanto a los accidentes laborales, no dicen ni el nombre de la persona fallecida, ni el de la empresa donde trabajaba (muchas de cuyas empresas son importantes para el mantenimiento de los “mass media” gracias a su publicidad), ni de la situación familiar de la persona fallecida, y mucho menos de las condiciones en que se dio la tragedia de que se trate (cumplimiento o no de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la empresa, formación o no de los trabajadores, equipos de protección individual…, etc.) Medios de comunicación, los cuales, muchos de ellos presumen de “periodismo de investigación”.

En cuanto a la invisibilidad de las muertes de inmigrantes en la frontera sur y su normalización y falta de sensibilidad hacia ellas, ante estas tragedias, la respuesta está en esta expresión asumida por las administraciones, medios de comunicación y población en general: ¿Soy yo acaso, el guardián de mi hermano?