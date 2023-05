Yolanda Díaz y la imperiosa necesidad de que IU-Podemos esté en la Asamblea de Madrid

Las llamadas a la unidad a la izquierda del PSOE en Madrid no fructificaron y nos encontramos con dos partidos, Más Madrid e IU-Podemos.

Los potenciales electores están confundidos e incluso cabreados. Unos no entienden nada y otros piensan en lo más abyecto de la política de partidos.

El desastre de la gestión del PP en Madrid, sin Presupuestos, ausencia de acciones concretas que beneficien a la inmensa mayoría de madrileños y la destrucción o reducción de todo lo público, se convierte en imperiosa necesidad para que, tanto en la Comunidad como el Ayuntamiento, sean gobernados por personas que resuelvan los problemas cotidianos de los ciudadanos.

Las encuestas señalan una probabilidad escasa de superar la suma de PP, Vox frente a varias candidaturas a la izquierda del PSOE. La verdadera encuesta está por venir y para que las necesidades e intereses de muchos electores, no se vean frustradas habrá que se movilizar ese voto antes del 28 de mayo.

Un análisis de los resultados de 2019 en Madrid por distritos y barrios, nos muestra una mayor abstención en distritos y sobre todo barrios de menor poder adquisitivo. La división nunca fue buena. La estadística hablan por sí sola.

El crecimiento en votos a candidaturas de la izquierda saldrían de la abstención de potenciales votantes de barrios como: San Cristóbal-Villaverde (57%); Amposta-San Blas (49%); Aeropuerto-Barajas 48,86%; Pradolongo-Usera 49%; Orcasur-Usera 48%; San Diego- Puente Vallecas 48,8%; Entrevías-Puente Vallecas 45%; Numancia- Puente Vallecas 41,73%; Puerta Bonita-Carabanchel 42,95%; Almenara-Tetuán 40,46%. Pongo los barrios que superan el 40%, pero hay más barrios que superan el 30%.

Ese levantamiento popular que decía la primera de la lista de IU-Podemos, Alejandra Jacinto, en la presentación de su candidatura saldría fundamentalmente de estos lugares, sin menospreciar otros.

La credibilidad y la ilusión es muy necesario para movilizar el voto de la izquierda.

Respecto de las personas de ambas formaciones (Más Madrid e IU-Podemos) cada una tiene su perfil y no hay especial dificultad en que trabajen y representen conjuntamente a los potenciales votantes, haciendo realidad esos programas, QUE SERÁN ESTÉRILES SI NO GOBIERNAN o NO ESTÁN EN LOS PARLAMENTOS AUTONÓMICOS.

Un proyecto conjunto e ilusionante, sobre todo allá donde más abstención se registra, es sinceramente, la única posibilidad de cambiar los vaticinios y gobernar o al menos frenar las políticas contra la justicia social, que no es ningún invento de la izquierda como ha dicho la candidata del PP.

Las últimas elecciones locales y autonómicas marcan tendencia y prometer programas que no se pueden ejecutar, es una FRUSTRACIÓN MUY GRANDE, que a posteriori tiene consecuencias, probablemente muy graves, que afectarían a las Elecciones Generales.

Dejen “sus cuitas” los candidatos de Más Madrid y IU Podemos y piensen en los jóvenes y personas que tienen graves problemas con la vivienda, la precariedad y la explotación llegando al esclavismo, la desesperanza y los crecientes problemas de salud mental que traen consigo, así como en muchas personas que sufren las consecuencias de las políticas neoliberales.

Todos ellos son potenciales votantes si tienen ilusión y se les moviliza para que voten.

No llegar a gobernar es frustrante, pero si como ocurrió anteriormente no se llega al 5%, el PP tiene garantizada la mayoría absoluta. Se viene diciendo y ahora lo pronostican las encuestas. Sólo queda trabajar en general, pero sobre todos en esos barrios.

Soy consciente del poco tiempo que hay, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Señora YOLANDA DÍAZ la valentía y firmeza de mujeres como usted son una esperanza para la izquierda.

Vd. desde SUMAR se compromete a “participar activamente en varios actos alrededor del país para que ningún voto del espacio progresista se quede en casa”

SIMPLEMENTE LE PROPONGO UN GESTO EN MADRID:

Sería una buena señal para muchos potenciales electores, su presencia en un acto de campaña a la candidatura de IU-Podemos, ya que no tiene garantizado estar en la Asamblea de Madrid y son terribles las consecuencias.

Esta propuesta sería entendible por Más Madrid, que si tiene garantizado entrar en la Asamblea de Madrid y no perturba el proyecto de SUMAR que usted lidera.

Un cordial saludo