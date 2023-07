Los 13 'magníficos' de Feijóo para Europa: viejas glorias de Aznar y Rajoy, alguna de la Transición y sólo dos mujeres

Si Manuel Fraga tuvo sus 7 magníficos, Alberto Núñez Feijóo, sucesor en la Xunta de Galicia del fundador del PP, ya tiene sus 13 magníficos. Los de Fraga, los padres de Alianza Popular, eran todos ex ministros de Franco. Los de Feijóo son muchos ex ministros y ex altos cargos de José María Aznar. Los 7 magníficos de Fraga –Cruz Martínez Esteruelas, Federico Silva Muñoz, Laureano López Rodó, Enrique Thomas de Carranza, Gonzalo Fernández de la Mora y Licinio de la Fuente–, todos hombres, transitaban de la dictadura a la democracia y se estrellaron en las urnas. Los 13 magníficos de Feijóo aspiran a transitar de la oposición al gobierno y tomar las riendas de la presidencia española del Consejo de la UE, que arranca este 1 de julio. El 23 de julio se verá si el PP gana las elecciones, logra formar gobierno y los 11 hombres y dos mujeres de Feijóo asaltan el edificio Justus Lipsius de Bruselas.

Según ha difundido este jueves el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha “constituido un equipo que lleva trabajando varias semanas para preparar el semestre de la presidencia europea”. Eso sí, lo que debería saber el PP es que la presidencia española del Consejo de la UE lleva meses preparándose, que ya está hecho el calendario de reuniones de ministros, que están fijadas las fechas de los principales hitos, así como los principales temas legislativos del semestre.

Ana Palacio. De entre los 13 perfiles elegidos por Feijóo en su cuento de la lechera, el PP coloca en primer lugar a Ana Palacio (Madrid, 1948) ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Aznar entre 2002 y 2004. Fue también eurodiputada (1994-2002) y diputada en el Congreso de los Diputados (2004-2006).

Lo que no recuerda el PP en el perfil de Palacio es que, por ejemplo, en 2015 comparó la cultura política de Pablo Iglesias o Ada Colau con el ISIS. “La nostalgia puede ser Ada Colau o Podemos con la idea de una arcadia comunista feliz, o puede ser ISIS con una nostalgia del siglo XI”, dijo Palacio vinculando la victoria de la ex alcaldesa de Barcelona con el “Gran Califato” o el líder ultraderechista francés Jean Marie Le Pen.

Palacio también fue representante del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para instar al Estado italiano a permitirle presentarse a las elecciones europeas de mayo de 2014. Berlusconi estaba inhabilitado para ejercer cargo público tras su condena por fraude fiscal en el “caso Mediaset”.

Palacio también se convirtió en miembro del consejo asesor de United Against Nuclear Iran (UANI) y del consejo de administración de Enagás.

Otro asunto que siempre acompañará a Palacio es que ella era la ministra de Exteriores cuando España participó en la guerra de Irak como miembro del trío de las Azores. En una entrevista con Europa Press dijo algo muy recordado sobre el desarrollo de la guerra contra Irak: “Hay algunos indicadores que son relevantes. Las bolsas han subido y el petróleo ha bajado. Ya los ciudadanos pagan unos céntimos menos por la gasolina y el gasóleo. Eso son datos. La intervención está todavía en marcha, y no vayamos más allá; pero ahí hay datos”. Otro dato que había es que nunca se encontraron las supuestas armas de destrucción masiva cuya existencia se utilizó para desatar la guerra.

García-Margallo. El segundo miembro del gabinete europeo en la sombra es el eurodiputado José Manuel García-Margallo (1944), exministro de Asuntos Exteriores con Mariano Rajoy, ha ido encadenando cargos públicos desde 1977. Si por algo se ha caracterizado Margallo ha sido por sus frases polémicas y, en ocasiones, por polémicas machistas. Por ejemplo, recientemente dijo en Las Provincias que “Yolanda Díaz es una especie de Podemos vestido de Carolina Herrera”. Y en La Voz de Galicia: “No conozco ningún país en el que llegue a presidir el Gobierno una comunista vestida de marca, de Carolina Herrera”.

Pero por lo que será recordado Margallo en la Eurocámara es por las cabezadas que se dio en un pleno de Estrasburgo ante las cámaras.

No soy consciente de haber dado una cabezada en el Parlamento Europeo, pero si la hubiese dado eso significa que tengo la conciencia muy tranquila. Lo dijo Unamuno: "Duermo mucho, pero cuando estoy despierto, estoy más despierto que usted" pic.twitter.com/JRJcsrHLtM — JM García-Margallo (@MargalloJm) January 15, 2020

Méndez de Vigo. Otro ministro incluido en la lista de Feijóo, en este caso, como el de Margallo, antiguo miembro del gabinete de Mariano Rajoy, es el ex eurodiputado Íñigo Méndez de Vigo, exministro de Educación, Cultura y Deportes y exsecretario de Estado de relaciones con la Unión Europea. Íñigo Méndez de Vigo Montojo (Tetuán, 1956), es también barón de Claret y fue portavoz del Gobierno de Rajoy entre 2016 y 2018, cuando la moción de censura de Pedro Sánchez desalojó a Rajoy de La Moncloa.

Méndez de Vigo es recordado por la polémica desatada por encontrarse entre los ministros que cantaron 'El novio de la muerte' en una procesión en Málaga, algo que la entonces senadora de ERC Mirella Cortés calificó de “escena berlanguiana” en la que también se encontraba otro de los elegidos por Feijóo: el entonces comisario europeo Miguel Arias Cañete.

Además, Méndez de Vigo decidió dedicarse a leer un libro durante intervención de Irene Montero en la moción de censura presentada por Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy. “Luego me pasa la novela que está leyendo, pero cuando acabe la moción de censura”, le espetó desde la tribuna el entonces líder de Podemos.

Arias Cañete. El siguiente de la lista es el polémico ex comisario europeo Miguel Arias Cañete. Exministro de Agricultura, Arias Cañete (1950) teóricamente había anunciado en 2019 su retirada de la política.

Ya en 2014, tras la propuesta de nombrarle comisario europeo de Energía y Clima, surgieron críticas por los posibles conflictos de interés de Arias Cañete por su participación en petroleras: se conoció su relación con una petrolera que aspiraba a un negocio en Ceuta de 600 millones de euros. Cañete, en su declaración de bienes, admitía tener una participación del 2,5% en dos empresas petrolíferas, Ducar S.L. y Petrologis Canarias S.L. (antigua filial de la anterior), que se dedica al almacenamiento y suministro de combustibles a buques en la ciudad autónoma de Ceuta.

En la relación de intereses que se presentó en el Congreso en 2011, Cañete no precisaba que Ducar operaba gracias a una concesión administrativa del puerto de Ceuta. La actividad de estas empresas está estrechamente relacionada con la nueva cartera del exministro de Agricultura y Medio Ambiente, que hoy ha sido nombrado comisario de Clima y Energía.

La otra empresa, Petrologis Canarias, saltó a los medios hace unos meses por desembolsar 240.000 euros para evitar ir a juicio por el fallecimiento de un empleado en accidente laboral.

Más tarde, Cañete se vio obligado a modificar a última hora la declaración de intereses económicos que presentó en Bruselas para incluir un sobresueldo que el PP le pagaba por presidir el Comité Electoral, en tanto que no había reflejado que había percibido ingresos del partido por presidir este comité de 2008 a 2011.

Por si fuera poco, Cañete lanzó un exabrupto machista tras el ‘cara a cara’ televisado con la candidata socialista de aquellos comicios, Elena Valenciano: aseguró que un debate entre un hombre y una mujer es algo “muy complicado” porque “si haces un abuso de superioridad intelectual parece que eres un machista acorralando a una mujer indefensa”.

Dos años después, en 2016 El Confidencial publicó que, mientras Cañete era ministro, su esposa, Micaela Domecq, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el gobierno en 2012 para regularizar la actividad de una empresa offshore registrada en un paraíso fiscal a través del despacho de abogados Mossack Fonseca.

Según publicó entonces El Confidencial, Arias Cañete había participado en la reunión del Consejo de Ministros que aprobó dicha amnistía fiscal a pesar de la obligación de inhibirse por tener intereses familiares. Su esposa apareció en los papeles de Panamá como apoderada de una empresa en el paraíso fiscal.

Ramón Gil-Casares. Exsecretario de Estado Asuntos Exteriores, y exembajador en EEUU nacido en Madrid en 1953. En mayo de 1996, tras la victoria electoral de José María Aznar, fue nombrado director del Departamento de Internacional y Defensa del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y, en mayo de 2000, tras la segunda victoria de Aznar, director del Departamento de Internacional y Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

En aquella legislatura siguió escalando, y en julio de 2002 fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Exteriores con Ana Palacio como ministra.

Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero ejerció de embajador en varios países africanos, hasta que el gobierno de Mariano Rajoy le nombró embajador de España en Washington (2012-2017), en sustitución de Jorge Dezcallar. Durante su mandato como embajador en Washington vivió dos momentos polémicos.

El primero de ellos, el puro que se encendió Mariano Rajoy en Manhattan mientras paseaba por la calle, con Gil-Casares a su lado.

No había selfies entonces, pero Rajoy se fumó un puro en las calles de Nueva York en 2012. La foto es de 2012 y de Jona Basterra pic.twitter.com/ieiK98tX9V — Miguel Muñoz✍ (@miguelmunozort) July 5, 2022

Y el segundo, cuando el colectivo conservador Libres e Iguales, contrario al independentismo catalán, celebró un acto en 2014 en la embajada –con García-Margallo de ministro–, lo cual provocó una dura reacción del PSOE y de ERC por considerarlo un uso partidista de las instituciones públicas, tal y como informó El Periódico.

Ildefonso Castro. Exsecretario de Estado Asuntos Exteriores y exembajador en Irlanda, los primeros destinos de Castro (Ferrol, 1964) fueron en las representaciones diplomáticas españolas en Guinea Ecuatorial, Paraguay, y Suecia. En enero de 2012, con Mariano Rajoy, fue nombrado director del departamento de Política Internacional y Seguridad de la Presidencia del Gobierno y, más tarde, secretario de Estado de Asuntos Exteriores desde entre 2017 y 2018, con Alfonso Dastis de ministro, a quien sustituyó García-Berdoy en Bruselas.

Pablo García-Berdoy. Ha sido representante permanente ante la Unión Europea (2016-2021) con Mariano Rajoy y parte del mandato de Pedro Sánchez, así como embajador en Alemania (2012-2016). Juan Pablo García-Berdoy y Cerezo (Madrid, 1961) es miembro, como Castro y Gi-Casares de la fundación del PP Reformismo21, rebautizada por Feijóo.

Nicolás Pascual de la Parte. Exembajador ante la OTAN, exembajador en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la UE. Nacido en 1959, ha sido, entre otras cosas, embajador en Honduras, vocal asesor del presidente Mariano Rajoy, secretario de la Embajada de España en Irlanda, subdirector General Adjunto de Coordinación Comunitaria para Asuntos Técnicos, y para Asuntos Aduaneros y Comerciales de la Unión Europea.

Javier Rupérez. Es el más veterano del grupo. Nació en Madrid hace 82 años, y ha sido embajador ante la OTAN y en Estados Unidos. Además, fue secuestrado por ETA durante 31 días en 1977.

Es miembro del PP desde su fundación en 1989. No en vano, ya formó parte de la precuela, Alianza Popular, como miembro del Partido Democrático Popular (PDP). Ha sido diputado y senador desde 1979 hasta el año 2000 por UCD, AP y PP, siendo elegido por las provincias de Cuenca (1979 y 1986), Madrid (1989) y Ciudad Real (en 1993, 1996 y 2000).

En 1998 fue elegido Presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, puesto del que dimitió en el año 2000 cuando fue nombrado embajador en Washington.

En fechas recientes se ha convertido en un firme defensor del dinero en efectivo, hasta el punto de crear una plataforma, Denaria, y de asegurar que nunca ha hecho un bizum, según dijo una vez a Ok Diario. En otro medio de extrema derecha, El Cascabel, ha afirmado: “Este Gobierno no merece estar al frente de España ni un minuto más. Hay que hacer lo posible para que desaparezcan”.

José María Robles Fraga. Ha sido embajador en Rusia, Pakistán y Lituania. José María Robles Fraga (Bogotá, 1956) entra en el PP en 1990 y en 1992 se convierte en asesor internacional del entonces líder de la derecha, José María Aznar.

En las elecciones de 1993 logra el escaño por Córdoba en el Congreso de los Diputados, que revalida en 1996 y en 2000, ya con Aznar como presidente del Gobierno. En aquellos años es nombrado secretario de Relaciones Internacionales del PP, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y secretario general de la Fundación Popular Iberoamericana, una de las instituciones que luego conformarían FAES.

En diciembre de 2009 se incorpora al Banco Santander como director de International Corporate Affairs primero y luego de Relaciones institucionales hasta su vuelta a la carrera diplomática en 2018.

José María de Areilza Carvajal. Profesor de Derecho de la Unión Europea en Esade y miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Trabajó como vocal asesor en asuntos europeos y norteamericanos con José María Aznar, entre 1996 y 2000. En 2012 fue nombrado secretario general de Aspen Institute España, una fundación vinculada al think tank The Aspen Institute—, en sustitución de Juan Pablo García-Berdoy.

Dolors Montserrat. Eurodiputada, jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, pasa por ser la presidenta de la comisión de Peticiones de la Eurocámara con más quejas recibidas de los últimos tiempos por sus maniobras para beneficiar las quejas de sus afines, hasta el punto de cambiar sobre la marcha reglas de votación a su antojo.

Montserrat (San Sadurní de Noya, 1973) es abogada y fue ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con Mariano Rajoy, entre 2016 y 2018, además de diputada en el Congreso de los Diputados por Barcelona, donde protagonizó una intervención muy singular, mezclando Waterloo, las prostitutas, la herriko taberna y la luna.

La pregunta sobre la coordinación del Ejecutivo de la portavoz del PP en el Congreso durante una sesión de control provocó las risas del Gobierno y caras de sorpresa en la bancada del PP. “Tienen a las prostitutas desconcertadas”, afirma Montserrat, que ha mezclado en su pregunta los gastos en prostíbulos con tarjetas de una empresa pública andaluza con las herriko tabernas y Waterloo.

Otra polémica reciente en la que se ha visto envuelta Montserrat es cuando apareció con el jefe de filas de los populares europeos, Manfred Weber, acusando a la Comisión Europea –presidida por la popular Ursula von der Leyen– de “hacer campaña por Sánchez” en la polémica desatada por los planes de PP y Vox en Andalucía de regularizar regadíos ilegales en Doñana, algo que contradice la doctrina comunitaria y sentencias del TJUE.

Gabriel Mato. El eurodiputado Mato Adrover (Madrid, 1961), miembro de la junta directiva nacional del Partido Popular, fue uno de los eurodiputados que votaron en septiembre de 2018 en contra de sancionar a Hungría por vulnerar los “valores de la UE”.

Aquel día, la versión oficial era que los representantes del PP entonces presidido por Pablo Casado se abstenían ante una votación que, según decían, “situaba al órgano político, el Parlamento, en funciones jurídicas”. Al final, el PP español, como el PP europeo, se terminó rompiendo en una votación que atravsó a la familia democristiana europea.

La ruptura fue en tres: cuatro se ausentaron del plenario, entre ellos el jefe de la delegación, Esteban González Pons; nueve se abstuvieron, manteniendo la posición oficial; y otros tres, entre ellos Mato, respaldaron a Orbán votando contra el informe, al igual que los partidos xenófobos y de extrema derecha del Parlamento Europeo.

Carlos Iturgaiz, Gabriel Mato y Pilar Ayuso fueron los que votaron contra el informe aprobado que pide sancionar a Hungría por vulnerar los “valores de la UE”. Pilar del Castillo, Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Luis de Grandes, Teresa Jiménez-Becerril, José Ignacio Salafranca, Ramón Luis Valcárcel y Francisco José Millán se abstuvieron. Y Esteban González Pons, Esther Herranz, Verónica Lope Fontagné y Antonio López Istúriz no participaron en la votación: “Es su manera de abstenerse”, explicaron entonces fuentes de la delegación del PP español.

Mato, como Montserrat, han desempeñado también un papel imprescindible en el acto Europa es Hispana en el que una predicadora evangelista habló de “Feijóo nuestro señor”. ¿Por qué? Porque fue pagado por dinero de la Eurocámara, y la Eurocámara sólo paga aquello en lo que participan eurodiputados, como fue el caso de Montserrat y Mato.

Intervino apenas un minuto y cuarenta segundos en un acto de casi tres horas de duración, pero eso bastó para que Yadira Maestre se hiciera famosa a raíz del un acto del Partido Popular en Madrid. ¿Qué hacía esta pastora evangélica en un evento con Alberto Núñez Feijóo? ¿Y cómo se libró el líder de la oposición de bailar al ritmo de ‘Tiburón’?

Sí, todo ocurrió el mismo día.

Fue durante la misma jornada en que Feijóo criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “rendir pleitesía a gobernantes autócratas” con su asistencia a la cumbre iberoamericana que se celebraba simultáneamente en la República Dominicana.

El acto del Partido Popular Europeo, bajo el lema 'Europa es Hispana', tenía como objetivo la movilización del voto de la comunidad latinoamericana de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Para ello la organización contó con la presencia de la pastora Yanira Maestre, la encargada de bendecir la jornada.

La pastora colombiana también pidió la bendición para el alcalde Almeida y “aleluya, a nuestra presidencia” y “a nuestro señor Feijóo”. Ante la llegada de la Semana Santa, Maestre deseó a todos los asistentes una festividad “gloriosa, donde sepamos que solo tú, mi Jesús, diste tu sangre, diste tu vida, por la humanidad. Dios los bendiga, muy buenos días y a disfrutar de este tiempo hispano. Bendecimos a España y a toda su gente”.