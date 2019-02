AVT muestra su "indignación" al conocer que PSOE y Podemos han registrado en Extremadura una ley que no es de "consenso"

En nota de prensa, la AVT ha insistido en que lleva meses trabajando con la Junta de Extremadura, "nunca con el Grupo Parlamentario Socialista ni con Podemos", en esta ley, presentando diversas alegaciones.

Así, ha apuntado que desde la Junta siempre se les ha asegurado que sería una "ley de consenso" y que contaría con el "beneplácito" de las víctimas y de todos los partidos políticos, por lo que ha mostrado su "asombro e indignación" al ver que Podemos y PSOE registraban una ley que "siquiera" ha visto la asociación y que "no es una ley de consenso de todos los partidos políticos, algo que complica su aplicación cuando gobiernen otros que no han intervenido y no están de acuerdo con la ley".

"No alcanzamos a comprender cómo el gobierno de Fernández Vara puede permitir que ésta no sea una ley de consenso, algo que sí sucede con la Ley Estatal de víctimas, la 29/2011, una ley que es de consenso y se aprobó bajo el Gobierno socialista", ha apuntado la AVT.

De la misma manera, la AVT ha remarcado que tampoco entiende que la Junta quiera una "tramitación de urgencia con una lectura única", ya que ha considerado que una ley que "no se ha tocado en 14 años no es urgente, aunque sí es necesaria y sí debe ser de consenso".

"Esto facilitaría luego su desarrollo y aplicación teniendo en cuenta que llevará unas partidas presupuestarias que aún no han sido ni aprobadas ni contempladas en estos presupuestos", ha dicho.

No obstante, la AVT ha indicado que ésta no es la "única sorpresa desagradable" que se ha llevado esta semana, ya que el 10 de marzo de 2018 salió publicado en el BOE el Real Decreto 106/2018 por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018- 2021, en el que se establecen las actuaciones de cada programa y los potenciales beneficiariospara determinar un programa de ayudas económicas al alquiler de la vivienda.

Posteriormente a esta publicación, el órgano competente de cada comunidad autónoma reconoce las ayudas que se regulan en los programas de este real decreto, en el que tienen consideración de sector preferente las víctimas del terrorismo.

En esta línea, la AVT ha criticado que en el caso de Extremadura ni el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, ni en la orden por la que se establece la convocatoria en el ámbito Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones contempladas en los distintos programas regulados en el real decreto antes mencionado, el colectivo de víctimas del terrorismo "ha sido incluido de manera preferente como aparece reconocido en el Plan Estatal".

"Este hecho sí nos resulta importante: si ahora importan tanto las víctimas, esto debería haberse tenido en cuenta. Confiamos que desde el Parlamento y el Gobierno de Extremadura esta situación se pueda reconducir por el bien de las víctimas del terrorismo, que somos de todos", ha apuntado.