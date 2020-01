La Policía reduce a un hombre que llevaba una pancarta por la unidad de España frente a la sede del PSOE en Madrid

La Policía Nacional ha reducido y se ha llevado a la fuerza a un hombre que estaba apostado frente a la sede del PSOE en Ferraz con una pancarta en la que podía leerse 'Jamás mi corazón dejará de gritar por la unidad de España'. Estaba situado en una zona de especial seguridad porque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se encontraba en Ferraz para acudir a la celebración de la Ejecutiva del PSOE en la que se ha ratificado el acuerdo con ERC para la investidura.

El hombre ha acudido esta mañana a la sede del PSOE con el citado cartel y otro en el que se podía leer: "A todos los del PSOE les deseo muy muy feliz ano ñuevo". Además, ha puesto el himno de España en un altavoz. Cuando la Policía Nacional ha intentado acercarse a él para que retirase la pancarta, se ha negado en rotundo a marcharse: "En la acera no está prohibido el paso, y yo soy un cuidado español con todos mis derechos. Viva España".

Ha intercambiado varias frases con un agente y, ante la negativa de marcharse de forma pacífica, cuatro policías le han sacado a la fuerza mientras el hombre gritaba que no quería irse y estaba "en su derecho" de permanecer en la acera.

Desde el PP lo califican de "intolerable"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea ha tachado de "intolerable" que desde el PSOE "se censure a la gente que se manifiesta pacíficamente". Lo califica de "cobardía del PSOE" porque "se atreve con este hombre y no con los de los lazos amarillos". Rosa Romero, diputada del PP por Ciudad Real, se ha sumado a la crítica: "[Es] una persona, una y que no sólo no protesta, sino que hace un elogio sobre su país".

"Marlaska, apúntate otra en tu lista de indignidades", ha escrito en Twitter Marta Rivera, Consejera de Cultura y Turismo en la Comunidad de Madrid de Ciudadanos.

