Carmena propone a Zoido estudiar la posibilidad de que personas sin papeles puedan trabajar "transitoriamente" en Madrid

"Como no tienen documentación, resulta muy difícil y he propuesto al ministro del Interior estudiar una institución que se llama algo así como la situación de tolerancia en la que las personas que no tienen papeles pueden trabajar transitoriamente", ha explicado la regidora madrileña ante los medios de comunicación al término de la reunión en el Ministerio del Interior.

Esta "alternativa para todas las personas irregularidades en Madrid" ha sido recibida por Zoido con "interés", tal y como ha señalado Carmena, quien ha asegurado que el Ayuntamiento "pone en marcha cursos para que estas personas puedan reciclarse y tener un trabajo legal".

Zoido y Carmena han coincidido en asegurar un "seguimiento" al estudio de esta medida tanto por parte del Ministerio como del Consistorio.

INTERLOCUTOR

Juan Ignacio Zoido y Manuela Carmena también han acordado establecer un interlocutor entre Ministerio y Ayuntamiento para tratar la temática de la inmigración. Tal y como ha indicado Carmena, el Consistorio madrileño "recibe inmigrantes de los que se debe hacer cargo el Ministerio".

"Los vamos acoger siempre, porque queremos tener el orgullo de que no haya nadie en Madrid que necesite una cama para dormir, pero eso nos genera un esfuerzo económico que creemos que tiene que haber compensación económica por parte del Ministerio", ha señalado a continuación la jefa del gobierno municipal.

Manuela Carmena ha cifrado en 300.000 euros al mes la cantidad que el Ayuntamiento "ha de desembolsar para dar alternativa a personas solicitantes de asilo que ni siquiera han podido tener entrevista" para obtener la nacionalidad.