Carmena cree que la derecha no destruirá todo lo hecho porque "están de acuerdo en 80%": "El problema es que mienten"

"El único problema es que mienten y siguen mintiendo", ha manifestado en una extensa entrevista en ElDiario.es, recogida por Europa Press. Pone como ejemplo los datos objetivos de contaminación, que son "incuestionables" y demuestran que se ha reducido.

"¿De verdad alguien se va a atrever a decir 'esto da resultado, pero a pesar de todo, no me importa que haya un atentado para la salud, que haya más muertes en Madrid', simplemente por un capricho? Porque es un capricho, una estrategia, una campaña política. Nada más", ha expuesto en relación a Madrid Central.

Carmena da algunas pinceladas de lo que será ahora su vida más allá del Palacio de Cibeles, en la que pone en el centro volver al activismo social. Está ya trabajando en dos libros, uno sobre su experiencia como alcaldesa y otro dirigido a los jóvenes, con los que quiere intercambiar opiniones sobre sexualidad, democracia, política, feminismo...

Reconoce que uno de los elementos que contribuyó a que no pudieran revalidar la Alcaldía fue porque debieron "hacerlo mejor" pero "también ha influido mucho una campaña de falta de ética en la política que hace que se pueda mentir sin ningún tipo de reparo y sin pagar ninguna prenda".

La derecha ha mentido tanto sobre mí, sobre la manera que nosotros teníamos de hacer la política, eso sin lugar a duda ha intervenido. Y es tremendo porque ahora, cuando todo ha pasado, ves que los compañeros que están en el Partido Popular y que ahora están gobernando te reconocen*sotto voce 'si lo habéis hecho muy bien'", ha destacado.

Y es que, en privado, en el PP le reconocen "que las cosas que decían en campaña saben que no son así". Es por eso que plantea la creación de "un comité de ética para la política porque no puede ser que valga todo". "No puede ser que (el alcalde) José Luis Martínez Almeida ponga en marcha una campaña de carteles en el Metro diciendo que soy amiga de Puigdemont. Es absolutamente mentira, no se puede tolerar", ha puesto de ejemplo.

Carmena tiene claro que "no se puede seguir haciendo una política que es una provocación a la ética moral. No se puede mentir, no se puede engañar a los ciudadanos y se les está engañando. Se les ha engañado en relación con el Madrid Central, se han dicho barbaridades de Madrid Central y de todas las cosas que se han hecho".

Otro de los factores que pesó en que Más Madrid no revalidara la Alcaldía fue que las elecciones generales fueran antes de las municipales porque "la gente se había quedado tranquila". El resultado fue que Más Madrid fue el grupo político ganador pero no pueden gobernar "por un azar de una unión política muy antinatural".

Una vez ya con las derechas en el gobierno, Manuela Carmena ha lanzado que acciones como la prohibición de actividades de La Gasolinera, la rentirada de pancartas contra la violencia machista o la eliminación de las banderolas de los lemas de la campaña del Orgullo no son más que la "exteriorización de la ideología".

"Ellos nos han tildado tanto de sectarios, de que nosotros éramos personas que queríamos proyectar nuestra propia ideología y no hay nada más que ver lo que ha sucedido. Nosotros lo que hicimos es que el movimiento LGTBI se expresara. Nosotros no lo censuramos. Ellos están censurando el movimiento", ha reprochado al Gobierno municipal. Carmena no duda en calificar de "censura" la retirada de los lemas de las banderolas en la campaña del Orgullo.