Casado pide al CGPJ que declare que Dolores Delgado "no reúne los requisitos de idoneidad" para ser fiscal general

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado al Consejo General del Poder Judicial a que no refrende en su reunión de este jueves la elección de la exministra de Justicia, Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, al considerar que no reúne los requisitos para ese cargo por haber formado parte del Ejecutivo y por haber sido diputada del PSOE.

Antes del inicio de un desayuno informativo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la capital, Casado ha considerado que "el CGPJ hizo muy bien en sacar un comunicado para defender a los jueces españoles", después de que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, hablara de la justicia española en una entrevista televisiva.

"Y espero", ha añadido, "porque confío mucho en el CGPJ, no como la izquierda, que hoy también declarará que la fiscal general del Estado propuesta por Sánchez no reúne los requisitidos de idoneidad. La legislación española exige la imparcialidad que una diputada del PSOE no tiene", ha zanjado.

Respecto a Iglesias, el líder del PP ha asegurado que le oyó "con preocupación" sus declaraciones "hablando de deriva judicial y criticando a la justicia por una supuesta humillación a la justicia española". A su juicio, "el señor Iglesias tiene que entender que ya no es un tertuliano, es el vicepresidente del Gobierno del reino de España y no puede hablar en esos términos de la integridad jurisdiccional de la justicia española".

Para Casado, "lo más grave" es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le avaló a su número dos en el Ejecutivo, "en vez de criticarle".