Casado acusa al Gobierno de crear una "tormenta perfecta" para agravar el conflicto agrario

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha aprovechado este miércoles su intervención durante la apertura del Congreso Nacional de la Distribución de la Automoción para culpar al nuevo Gobierno progresista de la crisis agrícola que ha llevado a las calles a miles de agricultores. En concreto, el líder del PP ha asegurado que el Ejecutivo está creando la "tormenta perfecta" para agravar el conflicto.

A su juicio, "en Madrid se estaban manifestando los agricultores y ganaderos por el encarecimiento de los costes laborales pero también por la mala gestión de la crisis arancelaria".

En una idea que suele repetir en sus discursos, Casado ha dicho que "España no ha sido decisiva" en la negociación arancelaria, frente a Francia, que sí "ha ido a la Casa Blanca a negociar los aranceles, igual que Italia". "España no, no se le espera. Y en España, cuando hay mala relación con EEUU la factura te la acaban pasando, gobierne quien gobierne", ha considerado el líder de los populares.

Para Casado, PSOE y Unidas Podemos "se han sumado a la tormenta perfecta" entre la que incluye los aranceles, "la subida de los costes laborales", en alusión al incremento del salario mínimo, o "la subida de los costes fiscales" que aún no se ha producido. A todo ello Casado suma la "mala meteorología en algunos cultivos y, sobre todo, un abandono por parte de los poderes públicos".

"En el PP estamos con los agricultores y ganaderos. Estamos con todas sus reivindicaciones", ha zanjado el líder de los populares, que trata de competir con Vox por el voto del campo. Este mismo miércoles el líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, intentaba sin éxito capitalizar las protestas de los agricultores acudiendo a una de sus manifestaciones de la que, sin embargo, ha tenido que marcharse por los abucheos de los asistentes.