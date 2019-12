Casado acusa a Sánchez de usar la extradición de Puigdemont "para negociar una investidura"

"Hemos escuchado su promesa de traer a Puigdemont a España, pero no creíamos que fuera para negociar una investidura", ha dicho el líder del PP en Bruselas "Sánchez debería haber traído a las instituciones comunitarias la modificación de la euroorden y que no estemos al albur de un tribunal belga que puede condicionar luego otras cuestiones", ha dicho Casado "Yo no quiero volver a ver el escarnio de un señor en la Moncloa con un lazo amarillo en la solapa: no puede permitir que alguien entre con un emblema que insulta a la democracia española"