Casado acusa a las convocantes de la marcha del 8M de buscar "enfrentar" a las mujeres "con la otra mitad del mundo"

La dirección del PP había convocado el encuentro de este jueves de su líder, Pablo Casado, en Madrid, con una veintena de candidatas a las elecciones municipales, como un acto "con motivo del Día Internacional de la Mujer" que se celebra mañana viernes, 8 de marzo. Pero el evento en el que los populares pretendían lanzar su lema –"No hablamos por ti, hacemos para ti"– se convertía en todo un alegato contra los colectivos convocantes de la huelga del 8M y de la gran manifestación con la culminará la jornada.

El propio Casado, que ayer decidió que tres de sus mujeres de confianza no acudieran finalmente a la marcha del 8M de Madrid por su manifiesto "politizado", volvía a criticar este jueves al "feminismo de izquierda" que, según él, busca "enfrentar a los hombres con las mujeres" y que, a su juicio, es el que ha convocado las movilizaciones de este viernes.

"Tengo una hija y un hijo y no quiero vivir en un país en el que se enfrente a mi hija y mi hijo o en el que se manifiesten las mujeres o haya colores de las mujeres o haya reivindicaciones de las mujeres y se contrapongan a las de sus compañeros, a las de la otra mitad del mundo", ha afirmado en el acto que ha tenido lugar en el Club Financiero Génova de la capital.

"Yo creo en un feminismo que lo entendamos como tal: la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no en intentar colectivizar a la sociedad por su sexo, religión, orientación sexual o creencias", añadía. Tenemos que remar todos juntos y apelo a la responsabilidad para que todos los partidos vayamos de la mano".

Casado ha defendido que su partido no se manifieste en la marcha del 8M de mañana "porque el manifiesto presentado es sencillamente inadmisible". "No podemos compartir una pancarta que habla de un país colonial, de unas instituciones prácticamente dictatoriales o de asignaturas sexuales para niños", ha añadido. A su juicio, el texto habla de "un país que no es reconocible".

El PP, ha añadido, no puede aceptar que "se hable da capitalismo o de comunismo cuando tiene que ser la reivindicación de un día de las mujeres. "No penalicemos la concordia, no dividamos la sociedad y no hagamos más demagogia ante la incapacidad de algunos", ha zanjado.