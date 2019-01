Casado no etiqueta a Vox y dice que el acuerdo en Andalucía lo firmaría "cualquiera que cree en la Constitución"

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha sido preguntado por la calificación a Vox como partido de extrema derecha del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Yo lo tengo muy claro, hablo de lo que somos nosotros", ha respondido preguntado si él pone esa etiqueta también al partido de Santiago Abascal.

Casado ha subrayado que los partidos "se retratan en las instituciones, no en Twitter", y que es la Constitución la que les da legitimidad, no un pacto como el firmado en Andalucía. Si se plantean medidas que no caben en la Carta Magna, ese partido se sitúa fuera de ella; es el caso de Vox cuando plantea suprimir las autonomías y de Ciudadanos cuando apuesta por cerrar el Senado, ha puesto como ejemplos.

Y ha cargado a continuación contra Podemos porque en su acción política "sí va contra la Constitución" al plantear la instauración de la república, la expropiación de viviendas o "cuando da alas al independentismo".

El líder del PP ha pedido esperar a conocer las propuestas de Vox en las instituciones antes de juzgar, pero ha recalcado que lo firmado con su partido para apoyar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía "es suscribible por cualquiera que cree en la Constitución". Y las críticas del PSOE, visto el apoyo que tiene del independentismo catalán y de EH Bildu, son "una broma".

Casado ha sido preguntado también por los fondos de grupos iraníes que ha recibido Vox y ha pedido que dé explicaciones y que tenga que cumplir "el mismo baremo" que los demás partidos. "Tendrá que dar las explicaciones que damos todos en materia de financiación", ha agregado.

AZNAR, RAJOY Y HERNÁNDEZ MANCHA

El presidente del PP ha vuelto a defender la unidad que en su opinión ha demostrado este partido en la Convención Nacional que ha celebrado este fin de semana en Madrid. Ha dicho que fue "fundamental" que participaran en ella los expresidentes Mariano Rajoy (el viernes) y José María Aznar (el sábado).

Ha apuntado que también acudió a la segunda jornada del cónclave el Antonio Hernández Mancha, presidente de Alianza Popular, que se fundió en el PP en 1989. En la Convención se celebraban precisamente los 30 años de la creación del partido.

Pablo Casado no ha interpretado que finalmente no se encontraran los expresidentes ni que no se haya producido la foto de los tres. "Lo fundamental es lo que han hecho Aznar y Rajoy por España", ha añadido.