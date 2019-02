Casado afirma ahora que él no insultó a Sánchez pese a llamarle "felón, traidor, incapaz, ilegítimo" o "desleal"

"No he insultado. He calificado una situación". Con esas palabras ha defendido este lunes el líder del PP, Pablo Casado, el listado de descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vertió la semana pasada para manifestar su rechazo a la legitimidad del Ejecutivo y su diálogo en Catalunya. Casado sostiene no haber insultado a Sánchez, a quien llamó "traidor" o a quien el miércoles dirigió otros calificativos como "felón", "ilegítimo", "incapaz" o "desleal".

El líder del PP ha criticado en una entrevista en Onda Cero que se denuncien sus insultos por parte de un partido, el PSOE, que "llamaba indecente a Rajoy", que tildó de "asesino a Aznar" o que a él mismo le llamó "racista por ir a Ceuta y Melilla a pedir una política responsable de inmigración". En su opinión, "la oposición tiene que calificar a un Gobierno, que es el peor Gobierno que ha habido en los últimos años.

Casado considera que la manifestación de ayer en Colón certificó "el fin" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Pido que recapacite y convoque elecciones, a lo que él se comprometió en la moción de censura", ha señalado. "El 26 de mayo sería un día precioso para poner cuatro urnas. Creo que Sánchez cada día que pase va a perder votos", ha insistido.

Preguntado por la baja participación en la concentración en Colón y por si consideraba que podría haber registrado mayor asistencia, Casado ha puesto en valor que fue "muchísima gente" aunque ha reconocido que la manifestación se organizó en tan solo tres días.