Casado, a Sánchez: "No nos haga responsables de que usted no llegue a un acuerdo o no quiera hacerlo público"

"No estamos conformes con que intente hacer a su oposición responsable porque usted no llegue a un acuerdo o no quiera hacerlo público". Con estas palabras ha respondido el líder del Partido Popular, Pablo Casado, al candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que éste, durante su discurso en el pleno de investidura, le pidiera que facilitara con su abstención su reelección como jefe del Ejecutivo.

"Nos ha sugerido que no molestemos, que nos apartemos. Esto es una sesión de investidura, no de impostura. No puede exigirnos un apoyo a cambio de nada ni perdonarnos la vida a cambio de nada", le ha espetado Casado a Sánchez. "Según usted sus adversarios tenemos que convertirnos en sus súbditos para no depender de sus socios. Viene a decir que le hagamos presidente por nuestro bien, por el bien de la naturaleza humana, como si fuera la pedrea de la institucionalización de los instrumentos del Estado que ha marcado su Gobierno", ha ironizado.

El líder de los populares, que ha vuelto a recordar a Sánchez que llegó al Ejecutivo por la moción de censura que apoyaron los independentistas y el "gran elefante morado" con el que se ha referido a Unidas Podemos, le ha preguntado al líder socialista: "¿Quién es usted realmente?". A su juicio, Sánchez "lleva tantas metamorfosis" que no se sabe "si está en fase de crisálida o de mariposa, si está en la fase del ‘no es no’ o del ‘sí es sí’".

Casado ha insistido en que el líder del PSOE llegó a la Moncloa "a caballo de los socios que ahora le da vergüenza mostrar en esta cámara". "¿Se avergüenza de ellos?", se ha preguntado. El presidente popular ha acusado a Sánchez de hacer "que tiene una mayoría que no tiene para que los demás se la completemos". Pero ha advertido: "Para usted seguimos siendo tan malos como siempre pero está dispuesto a no recordárnoslo porque ahora el beneficiario de nuestros votos es usted. Eso no puede ser".

"El comodín de la baraja"

"Son ustedes rehenes de la moción de censura y por eso no han hecho ningún esfuerzo por lograr ningún apoyo. Ni siquiera tiene el respaldo del Gobierno de cooperación", ha señalado.

A renglón seguido, Casado ha preguntado a Sánchez: "¿Dónde están sus apoyos reales?". En su opinión, la semana pasada se escuchó al líder del PSOE "decir que el señor Iglesias iba contra la democracia, que defendía dictaduras, que no renegaba del derecho a decidir. Ahora ha descubierto que Podemos no está a favor de las instituciones".

Por eso ha acusado a Sánchez de creerse "el comodín de la baraja". "Pero tiene un problema: cuando acabe esta sesión tendrá demasiados acreedores. Con estos radicales no se puede pactar, porque si cumple con ellos rompe con España pero si no lo hace cada ley será un calvario".

La respuesta de Sánchez se ha centrado en pedirle a Casado que se abstenga y facilite la investidura para que haya Gobierno y, así, el PP pueda ejercer la labor de oposición que reclama. "No le pido que voten a favor, que aplaudan, que digan que sí al Gobierno del PSOE. Lo que les pido es que faciliten la constitución de un Gobierno en España".

La responsabilidad del PP en Catalunya

Sobre esa idea ha pivotado el grueso de los 20 minutos de respuesta de Sánchez, que ha dejado entrever que el PP debe "mojarse" y no ponerse "de perfil" entre la estabilidad que daría un Gobierno progresista o ir a elecciones: "Si usted quiere liderar la oposición en lugar del señor Rivera tendrá que permitir que haya Gobierno; si quiere que no dependa de fuerzas independentistas, tendrá que hacer algo usted y también el señor Rivera porque tienen la llave para que eso no ocurra".

Sánchez también ha atizado a Casado por los reproches que le ha hecho sobre Catalunya. Para empezar, ha asegurado que no ha evitado hablar de Catalunya en su intervención sino que lo ha hecho en los mismos términos que del resto de comunidades, ya que, según ha dicho, se enfrentan a los mismos retos, como la sanidad o la violencia machista. En cuanto al conflicto territorial, Sánchez ha reiterado que el PP tiene responsabilidad en el conflicto por haber recurrido ante el Tribunal Constitucional el Estatut que fue aprobado en el Parlamento y refrendado por el "pueblo catalán".

"El PP, que ha gobernado junto al PSOE estos últimos 40 años, que no asuma ninguna responsabilidad del deterioro de la convivencia que se vive en Catalunya me parece una hipocresía colosal", ha dicho Sánchez, que ha asegurado que su propuesta va encaminada a solventar el problema: "La única forma de responder al proceso soberanista en Catalunya es planteando para España un proyecto de regeneración progresista".

En su segunda intervención, Casado ha vuelto a negar esa abstención. "Si nos llega a insultar un poco más a lo mejor decidimos abstenernos. Ha estado a punto de cambiar nuestra percepción", ha ironizado. Para el líder del PP el jefe del Ejecutivo en funciones "no es una persona de fiar. No es una persona cuyos actos hayan mostrado una coherencia suficiente como para que un grupo parlamentario crea lo que hoy ha dicho".

"Contemporizando con los que quieren romper España"

"Es muy difícil fiarse de que el adalid del 'no es no' diga que tenemos que abstenernos. Ahora nos dice que nos tenemos que abstener por obligación con la amenaza de ir a unas elecciones, algo de lo que solo usted sería responsable", ha remachado. "Usted no está a la altura para ser investido como presidente del Gobierno. Sigue contemporizando con aquellos que quieren romper España. Se sigue situando en el lado equivocado de la historia. Usted pretende presidir una nación que sus socios niegan. Si no cambia de actitud no merece el apoyo de partidos constitucionalistas", zanjaba.