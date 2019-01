Catalá niega que Fomento cargara la responsabilidad del accidente sobre el maquinista

Durante su intervención en la comisión que investiga en el Congreso el accidente ferroviario de Angrois (Santiago) que dejó 80 muertos, ha recalcado que el tren no funcionaba con los estándares de alta velocidad. "A nosotros nos dijeron los técnicos que un sistema de alta velocidad se compone de elementos como un tipo de vías, formación, etc., y el 24 de julio no funcionaba en modo de alta velocidad; y eso fue lo que dijimos", ha apostillado.

Además, Catalá ha señalado que durante los días posteriores al accidente la gestión que hizo estuvo movida por el máximo interés de ayudar a las víctimas, y que desde el primer minuto se dedicaron a echar una mano. Además, ha recordado que desde un principio pusieron en marcha los servicios para atención de víctimas de Renfe y "para investigar lo ocurrido para evitarlo en el futuro".

En este punto, ha señalado que hoy actuaría igual que lo hizo en ese momento y ha subrayado que se pusieron en marcha "las capacidades del departamento para que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hiciera bien su trabajo". Preguntado sobre si pedirá perdón a las víctimas por su actuación, ha señalado que puesto que hay procesos abiertos sobre el accidente, cuando se conozcan sentencias y conclusiones, quien deba pedir perdón deberá hacerlo.