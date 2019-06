Ciudadanos mantiene que no facilitará la investidura de Pedro Sánchez "ni por activa ni por pasiva"

Ciudadanos no facilitará la investidura de Pedro Sánchez "ni por activa ni por pasiva". Así lo ha afirmado este lunes José Manuel Villegas en su comparecencia ante los periodistas tras la reunión de la Ejecutiva, justo veinticuatro horas antes de que Albert Rivera y Pedro Sánchez se reúnan en el Congreso en la ronda de contactos que el presidente del Gobierno en funciones va a comenzar este martes con los líderes políticos para ver los apoyos con los que cuenta.

En Ciudadanos mantienen que no van a ceder a las presiones del PSOE y de otros partidos para que su grupo se abstenga y evitar así que la investidura dependa de los independentistas. "No habrá sorpresas porque no hay ningún cambio", ha insistido el número dos de Rivera, que ha recordado que durante la campaña ya prometieron a sus electores que "ningún voto de Ciudadanos iba a servir ni por activa ni por pasiva para hacer presidente a Pedro Sánchez", por lo que descartan también una abstención en segunda vuelta.

Lo único que admitirá el líder de Ciudadanos será la posibilidad de negociar "pactos de Estado" con el nuevo Gobierno y el resto de las partidos políticos en temas como Educación o la situación en Catalunya.

En su comparecencia, Villegas se ha referido también al encuentro secreto de ayer entre el candidato madrileño de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, para desvelar que él conocía previamente la cita y restarle importancia. "No se negoció nada", ha explicado. "Fue una reunión que respondía a la pura cortesía parlamentaria", ha insistido el coordinador del equipo negociador de Cs, recordando que también la dirigente de Vox ha hablado con el socialista Ángel Gabilondo. Lo que no ha dicho es que ambos, por el contrario, lo hicieron informando a la prensa.

Villegas recalcado que el encuentro fue únicamente para conocerse, pero ha negado que hablaran de las negociaciones para la formación de la Mesa de la Asamblea de Madrid –algo difícil de creer–, un puesto para el que Ciudadanos ha postulado a Juan Trinidad y que tendrá que votarse este miércoles.

Según ha dicho, en su partido no ha habido "ningún cambio de criterio" respecto a Vox y se mantiene que no negociarán con ellos "gobiernos tripartitos". Ese mensaje se lo ha dirigido Villegas también a Manuel Valls, muy crítico con esa reunión entre Aguado y Monasterio. "El señor Valls puede estar tranquilo, él sabe perfectamente cuales son las líneas que ha marcado la Ejecutiva". "No hay mucho más que añadir", ha zanjado.

En cuanto a la oferta de Valls para que Ada Colau pueda ser alcaldesa como alternativa a ERC, Villegas ha dejado nítido que esa no es la apuesta de la dirección de Cs. "Vamos a seguir peleando para que haya un alcalde que no sea populista ni separatista y mantenemos que pueda ser el socialista Collboni", ha dicho, sin querer adelantar si cuando llegue la hora habrá división de votos de los seis concejales de la Plataforma del exprimer ministro francés, tres de los cuales son de Ciudadanos. "Ya decidiremos cuando llegue el caso", ha señalado.

Villegas se ha referido finalmente a las negociaciones en Murcia y de Castilla y León en donde su partido está encontrando bastantes dificultades con el PP para cerrar acuerdos de gobiernos. Pero Villegas cree que estos escollos se solventarán y se cerrarán al final. "Nuestro socio preferente sigue siendo el PP. Estamos pendientes de si se puede llegar a acuerdos; nuestras condiciones siguen encima de la mesa". No obstante, ha dejado la puerta abierta a buscar "otras alternativas" si al final fracasan las negociaciones con los de Casado.

Sobre Aragón ha hecho un llamamiento al PAR para que se sume a la mesa de negociación entre el PP y Cs y olvide a los socialistas, advirtiendo que de lo contrario "puede haber un bloqueo" institucional. A su juicio, "hay suficientes puntos en común entre el PAR y Cs para que se dé ese acuerdo".