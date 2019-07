El Congreso expulsa durante un año al periodista de 'Ok Diario' que grabó sin permiso en el despacho de Irene Montero

El periodista de Ok Diario que se entró sin permiso en el despacho del Congreso de Irene Montero y grabó unas imágenes que fueron después publicadas por el medio de Eduardo Inda no podrá entrar en la Cámara Baja durante un año. La Mesa del Congreso ha decidido este miércoles retirar la acreditación a Segundo Sanz durante el máximo tiempo que permite la normativa interna, pero ha eximido de responsabilidad al medio. Desde Unidas Podemos han reclamado que se abra un nuevo expediente a Ok Diario para que la sanción no recaiga solo en el trabajador.

Los hechos ocurrieron el pasado día 20, según la investigación interna desarrollada por los servicios de la Cámara. Tal y como se ve en las cámaras de seguridad del Congreso. el periodista en cuestión entra a las 8.00 por una de las puertas que da acceso al edificio que alberga buena parte de los despachos de los diputados y, tras acreditarse, accede directamente a la planta donde están las dependencias del grupo confederal. Las puertas de los despachos estaban abiertas porque a esa hora el servicio de limpieza está haciendo su trabajo.

El vídeo tomado en el despacho de Montero, además del de Pablo Iglesias, fue publicadas por Ok Diario en una información que firmaba el propio periodista, quien ha alegado en su descargo que en las imágenes no se ve el momento en el que él graba las imágenes. El expediente aprobado por la Mesa, en todo caso, no deja lugar a dudas de que Sanz es el autor de los hechos.

En Unidas Podemos no se han dado por satisfechos y han reclamado que la sanción se haga extensiva al medio de comunicación y no solo a la persona que ejecutó las órdenes. Pero para eso será necesario abrir un nuevo expediente e iniciar otra instrucción.

En su último escrito de alegaciones, presentado este mismo martes, Montero señala que no es la primera vez que Ok Diario graba y difunde imágenes personales de los diputados obtenidas sin permiso. Por ejemplo, una conversación entre Montero e Iglesias en la cafetería de la Cámara Baja, donde está vetado que los periodistas puedan hacer siquiera fotografías.

En sus alegaciones, Montero sostiene que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no ha tenido en cuenta el escrito previo en el que señalan que los hechos "no pueden entenderse de forma aislada, sino que responde a una conducta reiterada de la página digital Ok Diario, a la que pertenece, para socavar la actividad parlamentaria por medios ilícitos y que en todo caso contravienen explícitamente las normas, usos y costumbres de la Cámara".

Este caso no solo se está dirimiendo en el Congreso. Unidas Podemos denunció ante la Policía Nacional los hechos, que fueron trasladado a la Justicia.

En Unidas Podemos señalan que mientras la instrucción de la Dirección de Comunicación del Congreso no hace ni el más leve reproche a Ok Diario mientras "hay medios que solicitan la acreditación en el Congreso desde hace años sin que desde la Dirección de Comunicación del Congreso se les permita acreditarse como medios para realizar su labor informativa".

"Resulta de extremada gravedad que la violación del artículo 18 y el 23 de la Constitución se pretenda sustanciar con la aplicación de una instrucción referida a no tomar fotografías en lugares no autorizados", señalan las alegaciones. Esa violación de los artículos que consagran la inviolabilidad personal y la participación política, dice el escrito, debería implicar una sanción mayor. La Mesa del Congreso estudiará reformular la Instrucción que acota el trabajo de los periodistas.

Unidas Podemos denuncia el "afán de proteger la actividad de la página digital Ok Diario en el Congreso de los Diputados por parte de la Dirección de Comunicación y de la Secretaría General, dependientes de la Presidencia del Congreso" y que, dicen, "tienen por objeto afectar y socavar la actividad parlamentaria de representantes electos". "Esta parte considera de extremada gravedad lo ocurrido, que sienta un peligroso precedente en la actividad parlamentaria de la Cámara, que pone en cuestión la seguridad de los diputados y las diputadas, así como la capacidad para realizar la actividad parlamentaria sin ser sometidos a espionaje por parte de medios acreditados por la Dirección de Comunicación del Congreso", zanja.

El Congreso también investiga a grabación, otra vez sin permiso, del despacho del secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello. Las imágenes de las estancias del también diputado de En Comú Podem aparecieron en Antena 3 y, además, en Ok Diario.