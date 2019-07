Unidas Podemos reclama al Congreso que expulse a 'Ok Diario' por grabar en los despachos de Iglesias y Montero

"Solicitamos la intervención de la Presidenta del Congreso en sus labores de amparo para que se tomen las medidas legales y normativas necesarias para que estas graves acciones no queden en la impunidad y se acuerden todas las medidas de prevención necesarias para que no se puedan volver a repetir". Así de contundente concluyen las alegaciones presentadas por Unidas Podemos en el expediente abierto contra un periodista de Ok Diario acusado de grabar sin permiso en los despachos de Pablo Iglesas, Irene Montero. El medio publicó las imágenes y, junto a Antena 3, otras de las dependencias del segundo secretario de la Mesa de la Cámara, Gerardo Pisarello, de Barcelona en Comú. El caso está en los tribunales.

El escrito con las alegaciones de Unidas Podemos, al que ha tenido acceso eldiario.es, fue registrado la semana pasada. El plazo, tanto para el grupo como para el periodista señalado, concluía el viernes. Ahora, la Mesa del Congreso deberá determinar qué sanción impone al reportero que supuestamente entró en los despachos para grabar y si eleva también algún tipo de sanción al medio para el que trabaja y con cuya acreditación entró el día de los hechos al Congreso.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio, en plenas negociaciones para la formación de un Gobierno. Ese día, las cámaras de seguridad del Congreso captaron al periodista de Ok Diario Segundo Sanz entrando en el área de despachos del grupo de Unidas Podemos a primera hora de la mañana, alrededor de las ocho. En los vídeos de seguridad aparece que salió a hablar por teléfono y volvió a entrar y cómo luego se dirige a la zona de prensa de la Cámara. En las imágenes publicadas por el medio de Eduardo Inda un día después, se muestra el interior del despacho de Montero y se ve además un carro de la limpieza, lo que explicaría cómo logró supuestamente acceder a los despachos: aprovechando que el personal abrió las puertas para hacer su trabajo.

"Nos encontramos ante una conducta reiterada de acoso e intento de intimidación sistemático para limitar la actividad parlamentaria de representantes electos de la soberanía popular", señala Unidas Podemos en sus alegaciones. El grupo recuerda que Ok Diario ya publicó unas imágenes de una conversación privada entre Iglesias y Montero en la cafetería de la Cámara Baja, lo que está prohibido por las normas internas de la institución.

"En este caso en particular", continúa el escrito, "nos encontramos además ante hechos de evidente apariencia delictiva". De hecho, Irene Montero interpuso una denuncia ante la comisaría del Congreso y la Policía Nacional la trasladó a un juzgado de guardia.

Es un "ataque en contra del ejercicio de la representación parlamentaria y del funcionamiento democrático del Congreso de los Diputados", continúa el escrito. "No nos encontramos ante una acción aislada de una persona concreta, en este caso Segundo Sanz, sino ante el resultado de una actividad continuada y sistemática de vulneración de los usos y costumbres de la Cámara así como de acciones posiblemente constitutivas de delito y que en cualquier caso persiguen afectar y perjudicar la actividad parlamentaria de Diputados electos, acciones llevadas a cabo por personas diferentes pero siempre vinculadas a Ok Diario como ellos mismos expresan en sus publicaciones".

El grupo confederal recuerda que el medio de Eduardo Inda se encuentra bajo la lupa judicial por la publicación de los datos privados de un teléfono robado a una colaboradora de Pablo Iglesias y en el que estaría implicado el excomisario José Manuel Villarejo. La Audiencia Nacional mantiene bajo secreto de sumario la instrucción de este caso, que ya se cobró la dimisión del que fuera número dos de la oficina de prensa de la Moncloa, Alberto Pozas.

"En estos momentos [está] subiúdice el hecho de que desde las cloacas del Estado se fabricasen pruebas falsas y fueran publicadas en los medios de comunicación, con una participación especialmente notoria de la página digital OkDiario, para impedir que nuestra formación política pudiese formar parte del Gobierno de España", aseguran las alegaciones.

Por todo ello, concluye el escrito, Unidas Podemos solicita "la intervención de la Presidenta del Congreso en sus labores de amparo para que se tomen las medidas legales y normativas necesarias para que estas graves acciones no queden en la impunidad y se acuerden todas las medidas de prevención necesarias para que no se puedan volver a repetir".