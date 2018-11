Cospedal justifica su encargo a Villarejo de investigar a Arenas: "Yo solo cumplía con mi obligación"

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que ella cumplía con su "obligación" cuando pidió al excomisario Villarejo información sobre Javier Arenas a través de su marido, Ignacio López del Hierro.

"Yo conozco a Villarejo igual que lo conoce media España. Yo no se si tendrá a todo el mundo grabado, pero sé que ha hablado con mucha gente. Yo nunca voy a negar que lo conozco, porque yo tenia la obligación de recabar información", ha manifestado Cospedal este viernes en Herrera en Cope.

Según los últimos audios publicados por Moncloa.com, el marido de Cospedal le pide a Villarejo recopilar "todo lo que pudiera averiguar" en un trabajo que sería "pagado". "Pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque estamos tiesos", asegura el empresario sobre los gastos para "indagar" la relación entre Arenas, Bárcenas y Galeote.

"Yo considero que, como secretaria general de mi partido, o como cualquier responsable institucional, tiene la obligación de conocer todo lo que pueda afectar a su organización. Creo que conocer, saber y tener conversaciones con alguien que puede dar información no debería ser algo comprometido", afirma. "Más bien al contrario, yo estaba cumpliendo con mi obligación", ha añadido.

La ex secretaria general de los populares ha asegurado que "no se le llegó a pagar dinero". Al ser preguntada sobre si considera que dicha reunión fue correcta, Cospedal se ha defendido insistiendo en que "no hubo ningún pago" ni tampoco "ninguna aportación de información posterior, ni hubo nada. "Esta persona tenía una agencia de investigación autorizada por la policía", ha dicho.

"Yo no es que pida información acerca del señor Arenas, es que Villarejo hace alusión a que puede haber alguna información que pueda afectarle a él y yo quiero saber si eso puede ser verdad o no. Luego ya esa información ni se dio ni se practicó ni nada de nada, porque todo eran rumores", ha explicado.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de presentarse a las elecciones europeas ha apuntado que ahora no va a hacer "planes". "Yo nunca he dicho nada acerca de mis planes en política. No lo voy a hacer ahora condicionada por este tema", ha manifestado. "He pasado una etapa de mi vida dedicada y trabajando por España desde el Partido Popular y no voy a permitir que todo mi esfuerzo se ponga en tela de juicio por una persona que años después está en prisión", ha afirmado.