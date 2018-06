Cospedal reconoce que el 90% de los afiliados del PP no paga sus cuotas

La aún secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha reconocido este lunes que el 90% de los afiliados del PP no paga sus cuotas, por lo que al no estar al corriente de las mismas, no podría participar en la votación para elegir al nuevo presidente del partido. Preguntada al respecto, la candidata a suceder a Mariano Rajoy ha asegurado que "eso pasa en muchísimas formaciones políticas". Y sobre la suya, ha señalado: "Puede pasar, sí".

Con estas palabras se ha expresado Cospedal en una entrevista en Onda Cero, en la que ha asegurado que el PP se financia, además de con las cuotas de sus afiliados, con "las aportaciones por los resultados electorales" o por "el número de diputados que se eligen en las elecciones autonómicas". "También el Estado ayuda a sufragar gastos a todos los partidos políticos", ha dicho.

El PP lleva semanas asegurando que sus afiliados son 869.535, pero Cospedal dice ahora que son "más de 780.000". Pero al no pagar las cuotas la mayoría de ellos, los que tendrían derecho a votar en la elección del 5 de julio en la que deberán escoger a su próximo presidente no serían más de 100.000. Preguntada al respecto, Cospedal ha considerado que puede que "haya personas que no quieren participar" en el proceso. "La explicación es que no se ha querido participar más. Es la primera vez que se da este proceso y también nuestros afiliados se tienen que habituar. Iremos poco a poco y con toda tranquilidad", ha asegurado.

"Estamos intentando que vaya a votar un número importante de gente y en eso vamos a continuar", ha añadido, sin precisar cuál sería el número de personas que consideraría que legitimarían la votación: "El mayor posible", ha zanjado.

Además, Cospedal ha asegurado que, después de la primera votación, uniría las candidaturas de los dos aspirantes más votados, incluso si ella queda en segundo lugar y la más respaldada es Soraya Sáenz de Santamaría. Y es que aboga por un partido "fuerte y unido". Además, ha recordado que el hecho de que "haya dos mujeres candidatas debería ser un signo de igualdad, mucho más que en otros partidos que lo predican pero no lo practican".