Díaz Ayuso: "Podemos es el mismo cáncer, han venido a perpetuarse en las instituciones"

Isabel Díaz Ayuso, actual secretaria de comunicación y desde el pasado viernes candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo, ha valorado la 'ruptura' entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en Podemos como "el mismo cáncer de siempre".

"Todas las confluencias acaban en lo mismo. Al final son un conglomerado de siglas que siempre que se acercan las elecciones simbolizan que hay malos entendidos para colmar portadas, pero en realidad es el mismo cáncer de siempre. Su inicio está en Venezuela y lo que queda claro es que vienen para perpetuarse en las instituciones", ha sentenciado Díaz Ayuso ha su llegada a la Convención Nacional del PP que se celebra en Madrid desde este viernes hasta el próximo domingo.

La actual secretaria de comunicación ha afirmado que el acto que reune a los principales líderes del partido estos días "es el comienzo de una nueva etapa" y de "una nueva política desde un nuevo equipo". También ha asegurado que tanto sus compañeros como su partido saldrán fortalecidos como "los líderes del centro derecha". "El Partido Popular no entierra el pasado, el Partido Popular coge lo mejor de cada etapa del pasado y con eso empieza etapas nuevas. Nosotros no enterramos a nadie", ha declarado.

La próxima candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha manifestado no estar preocupada por Podemos y sí "centrada en ganar la Comunidad de Madrid y en hacerlo con una mayoría suficiente como para pactar con otros partidos": "Acaben como acaben lo que tengo claro es que es un partido político que tiene muy poco que aportar en Madrid. Es un partido que no quiere España y que no va a defender en ningún momento los intereses de los madrileños".