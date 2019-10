Echenique: los adversarios de Unidas Podemos no son fuerzas progresistas sino "quien manda mucho sin presentarse"

Así se ha pronunciado Echenique en declaraciones a los periodistas en Sevilla, al ser preguntado por la posible división del voto en Andalucía al no prosperar la propuesta de la dirección de Teresa Rodríguez para concurrir con una sola papeleta que aglutinase a Unidas Podemos y a Más País bajo el nombre de Adelante Andalucía, lo que puede provocar que se divida el voto de la izquierda.

El dirigente estatal, tras incidir en que la división del voto la decidirán los ciudadanos andaluces, ha sostenido que "los demócratas tenemos que defender que cualquier partido se pueda presentar a las elecciones y que la gente decida a qué partido quiere votar".

"Nuestros adversarios nunca pueden ser partidos del espectro progresista sino los que mandan mucho sin presentarse a las elecciones, los que dicen que Unidas Podemos no puede formar parte del gobierno porque somos inquietantes para la CEOE porque queremos subir el SMI o para la banca porque queremos ponerle un impuesto", ha agregado Echenique, que ha recalcado que "nunca un partido progresista que legítimamente se presenta a las elecciones" será rival de Unidas Podemos.

En líneas generales, el portavoz del partido morado se ha mostrado convencido de que a Unidas Podemos le va a ir bien en estas elecciones porque "la gente en nuestro país no es idiota y ha entendido perfectamente lo que ha pasado en los últimos meses", como es que "desde los grandes poderes económicos se ha evitado que Unidas Podemos gobierne en España porque saben que si gobierna subiría el SMI, bajaría la factura de la luz y haría una reforma fiscal progresiva con impuestos a las grandes fortunas y a la banca".

Respecto a Sevilla, Echenique ha defendido que tras obtener dos diputadas por esta provincia en las pasadas elecciones generales, en esta cita con las urnas deben aspirar, "como mínimo, a revalidar ese resultado" porque "es muy importante que haya diputadas que defiendan a la gente humilde en el Congreso" y siempre "poner en la agenda los problemas materiales de vida de la gente".

"Otros no querrán hablar de empleo, de alquileres, de pensiones o de la recesión económica que puede venir tras la desaceleración que ya está aquí, pero los representantes públicos de Unidas Podemos haremos todo lo que esté en nuestra mano por poner en la agenda los problemas de la ciudadanía", ha asegurado para priorizar "los temas que no dejan dormir a la mayoría de nuestro pueblo porque no puede ser que dormir bien sea privilegio de unos pocos".