Ciudadanos sostiene que el enigma de quién pagó durante dos años la vivienda de Rivera es un "asunto privado"

Ciudadanos ha vuelto a eludir este lunes dar explicaciones sobre la vivienda de lujo que durante cerca de dos años ocupó Albert Rivera en una exclusiva zona de Madrid que le cedió el empresario madrileño Kike Sarasola siendo presidente de Ciudadanos y diputado por Madrid. Según ha replicado el portavoz adjunto del partido, Edmundo Bal, al ser preguntado por la noticia publicada en exclusiva por eldiario.es, "cada uno decide libremente su domicilio y negocia las condiciones que quiere con su casero".

Las informaciones de esta redacción es que no consta que Rivera pagara alquiler alguno por ocupar ese piso que estaba arrendado por Sarasola. Tanto el exdirigente de Ciudadanos como el empresario madrileño han declinado dar explicaciones.Bal, que está sustituyendo a Inés Arrimadas como la voz visible del partido mientras la dirigente de Ciudadanos está de baja maternal, tiró de argumentario interno en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido esta mañana y coincidió en responder prácticamente lo mismo que la semana pasada el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado: que se trata de un "asunto privado". "Vivirá donde le dé la gana, faltaría más que yo me metiera a valorar donde vive". "Me parece que hay una esfera privada y personal que hay que respetar y más en este caso que ya [Rivera] es un ciudadano más, un ciudadano anónimo que no tiene por qué dar explicaciones ni tiene por qué ver en los medios de comunicación donde ha vivido o ha dejado de vivir porque eso pertenece a la esfera privada de las personas, dijo Aguado.

Bal fue más escueto y en las dos ocasiones en las que ha sido preguntado ha replicado: "Cada uno decide libremente su domicilio, dónde quiere vivir, y negocia las condiciones con su casero o con su vendedor si va a adquirir la vivienda, o con quien quiera sobre dónde vaya a vivir". El portavoz de Ciudadanos ha insistido luego en señalar: "No tengo ninguna opinión sobre el lugar donde vive cada persona de mi partido o el que en su día fue el presidente fundador".

el diario.es preguntó a Bal exactamente: "¿A usted y a la nueva dirección de Ciudadanos les parece ético que el señor Rivera, siendo presidente del partido y diputado, viviera durante cerca de dos años en un piso de lujo cedido por el empresario madrileño Kike Sarasola, en una de las zonas más exclusiva de Madrid, tal y cómo ha publicado el diario.es?". "¿No debería dar explicaciones el propio Rivera o alguien en el partido teniendo en cuenta que Ciudadanos ha hecho de la transparencia y de la regeneración democrática sus dos principales banderas y cuenta además con un Código Ético que prohíbe estos comportamientos?".

La tercera cuestión que esta redacción le puntualizó es que no tenía sentido replicar lo mismo que Aguado, acerca de que "era un asunto de la vida privada de Albert Rivera”, porque cuando el exdirigente del partido se instaló en ese piso ostentaba un cargo público y era presidente del partido, no un ciudadano cualquiera. Ninguna de estas cuestiones efectuadas durante su comparecencia fue respondida por Bal. Dado que el formato impide repreguntar, el asunto quedó de nuevo sin más explicaciones.