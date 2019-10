Errejón pide a Torra que dé un paso atrás por no estar a la altura del cargo

El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha pedido este sábado a Quim Torra que dé "un paso atrás" por "no estar a la altura de ser el presidente de todos los catalanes" con "la terrible situación que estamos viviendo estos días" en esa comunidad.

Antes de intervenir en un mitin en Murcia, ha dicho a los medios de comunicación que "nos estamos jugando la posibilidad del futuro y la convivencia entre los catalanes y el resto de España por las siguientes generaciones, por lo que tenemos que ser particularmente prudentes y cautelosos".

En su opinión, "es una absoluta irresponsabilidad que esta situación llegue en campaña: era muy fácil preverlo, y aun así, hubo líderes políticos que calcularon más las necesidades de sus siglas que las del país y nos han hecho llegar a un momento muy crítico" en el que "hay riesgo de que las imágenes tan duras que estamos viendo se usen como munición electoral".

Ha solicitado al Gobierno español que mantenga "la posición de mesura y templanza" vista hasta ahora.

"No vamos a hacer campaña con Cataluña, porque no nos estamos jugando unos votos y pobres de aquellos a los que por conseguirlos no les importa echar más leña al fuego de la convivencia. Vamos a estar al lado de las instituciones, porque sobre esto no deberíamos estar peleándonos para garantizar votos", ha añadido al respecto.

Según sus palabras, "intentar rascar votos a cuenta del enfrentamiento hace un flaco favor a algunos partidos, pero sobre todo a España".

Ha reiterado el mensaje que viene trasmitiendo "desde hace mucho tiempo: hay que hablar, hablar y hablar, porque hemos llegado a esta situación por más de una década de abandono de la política y no se le puede pasar a la policía y a los jueces la patata caliente del trabajo que no han hecho los representantes políticos".

"Es necesario el entendimiento y abrir una mesa de diálogo y de conversaciones entre todas las fuerzas políticas para empezar a acercar posturas en Cataluña, y será costoso, lento y no inmediato, pero es el único camino", ha concluido.