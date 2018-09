Exigen disculpas a Delgado por insultar a Marlaska y al colectivo LGTBI

La Confederación LGTBI+ Colegas ha pedido a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que pida disculpas públicas en el Parlamento al ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, y a todo el colectivo por haberles insultado y ha asegurado que sus declaraciones les hacen desconfiar de la justicia.

Así se ha referido Colegas, en un comunicado, a los audios difundidos ayer por el sitio web Moncloa.com de una comida que compartió la ministra con el excomisario José Villarejo en 2009, en las que se refería a alguien -a quien la publicación señala como el actual ministro Grande Marlaska- como "maricón", entre otras afirmaciones que causaron polémica.

"No nos vale con que Marlaska salga a 'bailar la conga' con la ministra diciendo que no le han ofendido y que lo importante son los hechos y no las palabras", ha afirmado el presidente de la Confederación, Paco Ramírez, para quien "no es sólo un insulto" al ministro, sino a "toda la población LGBTI+, y en definitiva un insulto a la inteligencia de todos los españoles".

Además ha criticado que esas declaraciones provengan de una ministra de "un gobierno que se pretende defensor de la diversidad y feminista".

Ramírez ha asegurado que el colectivo "se considera víctima de unos prejuicios y unos estereotipos que acusan fuertemente muchos jueces y fiscales, más cuando hasta la propia ministra de Justicia parece adolecer de ello".

También ha lamentado la escasa formación especializada a jueces y fiscales "para abrir sus mentalidades a la diversidad" con el objetivo de conseguir que la discriminación y el odio sean justamente sancionados.