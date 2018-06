Explosión en un mitin electoral del presidente de Zimbabue, que sale ileso

Una explosión sacudió hoy un mitin electoral del presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, en Bulawayo (suroeste), la segunda ciudad más grande del país, que causó varios heridos, si bien el mandatario salió ileso.

"El presidente Mnangagwa no ha resultado herido y está en la State House de Bulawayo (residencia presidencial en la ciudad)", afirmó el portavoz del mandatario, George Charamba, citado por el diario estatal The Herald.

"Se están efectuando investigaciones y más detalles se harán públicos. Ha habido múltiples intentos contra la vida del presidente durante los últimos cinco años", agregó Charamba.

Zimbabwe President survives assasinatiom by bombing at a rally.



That was really close Mnangagwa. Very close. pic.twitter.com/iXGpiuQu1p