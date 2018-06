La Federación Internacional de Periodistas condena la querella contra Raquel Ejerique e Ignacio Escolar

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), la mayor confederación de sindicatos y asociaciones de periodistas del mundo, ha condenado firmemente la querella que ha presentado Cristina Cifuentes contra el director de este periódico, Ignacio Escolar, y la jefa de Política Social, Raquel Ejerique, por "descubrimiento de secretos" al investigar sobre el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Este mismo jueves, el magistrado Pedro Antonio Domínguez ha citado a ambos periodistas "en calidad de querellados" para el próximo 28 de junio a las 10:00 horas "al objeto de dar traslado de escrito de querella" presentado por la representación legal de Cifuentes. También ha sido citado el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Salvador Perelló, acusado a su vez de descubrimiento de secretos.

La comunicación de la querella significa que el magistrado ha admitido a trámite la misma y que, previsiblemente, los periodistas serán llamados a declarar próximamente en calidad de querellados.

A través de un comunicado, la FIP ha exigido que se garantice tanto el derecho de los periodistas a mantener la privacidad de sus fuentes como la protección de los denunciantes. Al mismo tiempo, han manifestado su solidaridad con los dos periodistas y el resto de acusados, sumándose así a los llamamientos ya hechos contra la querella por la Asociación Madrileña de Periodistas (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas en España (FAPE) que ya han manifestado su apoyo a los periodistas de eldiario.es.

"La protección de denunciantes y filtradores de información de interés público es una piedra angular para la libertad de prensa ya que, sin ellos, la función de control público que ejercen los medios de comunicación se vería seriamente afectada", han afirmado. Según han concluido los denunciantes deberían "ser protegidos y no perseguidos judicialmente".

"¡Decir la verdad nunca es un delito!", han añadido a través de un tuit publicado en su perfil internacional de Twitter en inglés, en el que han compartido la nota de prensa. "Exigimos una protección efectiva de los informantes en España. Sin ella, las fuentes periodísticas pueden ser desalentadas de ayudar a la prensa y de informar en asuntos de interés público·, han emplazado.

We demand an effective protection for #whistleblowers in #Spain. Without it, sources may be deterred from assisting the press in informing on matters of public interest. All our support to @iescolar and @raquelejerique. Telling the truth is never a crime! https://t.co/UlQcPT1v9g pic.twitter.com/PhBS7c0rpp