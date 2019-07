Feijóo se desmarca de Casado y abre la puerta a que el PP se abstenga o vote a favor de Sánchez "si plantea propuestas"

Una vez más, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, uno de los barones con más peso institucional dentro del Partido Popular, ha decidido desmarcarse de la estrategia del líder de su formación, Pablo Casado, respecto a la investidura de Pedro Sánchez.

Si bien Casado lleva semanas insistiendo en que el PP no facilitará en ningún caso la reelección del líder socialista "ni por acción ni por omisión", Feijóo ha abierto este jueves la puerta a una abstención de su partido en el caso de que se produzca una nueva sesión de investidura si fracasa la de esta semana.

El presidente de la Xunta ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser que el PP está "dispuesto a abstenerse o a valorar un apoyo al Gobierno", pero si los socialistas les plantean "propuestas" siempre que estén de acuerdo con las líneas del PP.

En ese sentido, Feijóo ha preguntado a Sánchez: "¿Está de acuerdo con mantener la unidad del país, con no gobernar con independentistas en las instituciones, con el diseño constitucional del país?".

A su juicio, "el máximo objetivo del PSOE es no gobernar ni acordar con el PP, a quien les pide la abstención a cambio de nada". Y ha recordado que Casado "ha propuesto formar parte del gobierno, Rajoy lo hizo y si no a un pacto de gobierno. El problema es que llevamos 80 días en los que no han avanzado", ha añadido.

Para Feijóo "la política útil consiste en hacer cosas y en poder acordar para hacer esas cosas. En gobernar y en ser útil a los ciudadanos". Por eso ha criticado que Sánchez "no ha pedido al PP ni una coalición ni un acuerdo de Gobierno".