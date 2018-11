Garzón cree que Andalucía debe ser el primer paso hacia la república federal

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha afirmado hoy que Andalucía tiene, a través de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, la opción de "ser una voz clara en defensa de un modelo alternativo de país", que pasa por convertir a España en una "república federal".

En declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la Escuela de IU Federal, Garzón ha señalado que "Andalucía tiene que ser parte de la solución de los problemas de España", vistos "los problemas que asolan" al país, como los que están relacionados con el modelo territorial.

"Andalucía puede ser un faro que ilumine el futuro del país y que evite situaciones mucho más peligrosas", ha manifestado el líder de IU, que cree que la región puede volcar "todo su bagaje y toda su historia" como "una alternativa que no pase ni por el independentismo ni por la insolidaridad".

Para ello, ha añadido, hace falta "una voluntad política" que "a día de hoy no existe" en el Gobierno de Andalucía, un territorio en el que, a su juicio, se ven "las consecuencias de los recortes en sanidad y educación, y en otras partidas que merman las condiciones de vida de las familias trabajadoras".

Garzón ha abogado por "construir una alternativa rigurosa", que pasa por "gobernar y ganar las elecciones" con Adelante Andalucía, una formación que integra a IU y a Podemos y que, por el momento, no está pensando en los pactos postelectorales.

"Lo digo porque Susana Díaz también se esperaba que ganara las primarias del PSOE y finalmente no lo hizo, por lo que yo no cerraría ninguna opción", ha matizado el líder de IU, que ha dicho que este tipo de pactos "son futuribles que ahora mismo no se pueden resolver".

El candidato de Adelante Andalucía a la vicepresidencia, Antonio Maíllo, por su parte, ha advertido de que "ya nadie tiene excusa para decir que no hay una alternativa por la izquierda", representada por la confluencia de IU y Podemos.

Maíllo ha considerado que Adelante Andalucía es capaz de confrontar al Gobierno de Díaz, que es "irrelevante desde el punto de vista político" y en cuyas políticas "todo son deterioros, errores de gestión y deficiencias en los servicios públicos".

Además, Maíllo ha subrayado que "las derechas" están "en su guerra civil" y ha descartado que sean una alternativa porque "no están hablando de Andalucía".