El Gobierno fija en Catalunya su prioridad: "Constitución en una mano y diálogo en otra"

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha comenzado su rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministras haciendo una llamada al consenso."Queremos trabajar por el acuerdo, es imprescindible cambiar el ambiente", ha asegurado Celáa, que ha reconocido que para Pedro Sánchez "normalizar" las relaciones territoriales es una prioridad. Eso convierte a Catalunya en el primer objetivo para el que Hacienda ha tenido ya el primer "gesto": levantar el control previo de las cuentas de la Generalitat.

"Fíjese si es prioritario –ha respondido Celaá en su primera rueda de prensa como portavoz– que creo que el principal problema es el conflicto territorial". La portavoz ha asegurado que el "objetivo" es "normalizar institucionalmente este país" empezando por las relaciones con el resto de administraciones: "Constitución en una mano y diálogo en la otra".

Pedro Sánchez comenzará este mismo fin de semana una ronda de llamadas a los presidentes autonómicos con el objetivo de meter en agendas reuniones. El Ejecutivo quiere que el acercamiento al catalán Quim Torra sea antes del verano. No obstante, el primero Consejo de Ministras no ha abordado los contenidos de ese encuentro. Lo que tiene claro el presidente es que el derecho a la autodeterminación no tiene cabida en la negociación: "Absolutamente fuera", ha sentenciado la portavoz.

Ha añadido que el nuevo Ejecutivo es consciente de que "hay alguna ira arrinconada", pero ha considerado que "por encima de las ideologías en las que algunos nos reconocemos está el servicio a España". Así, ha dicho que ahora comenzará una agenda de reuniones con presidentes autonómicos, con líderes parlamentarios y agentes sociales.

En el turno de preguntas le han inquirido si una de esas primeras reuniones será con el presidente catalán, Quin Torra. "El presidente se va a encontrar, va a mantener reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonómicos no solo con Torra, pero también con Torra", ha añadido. No ha querido desvelar el orden de esas reuniones y ha dicho que eso corresponde al presidente del Gobierno.

También en respuesta a una pregunta, Celáa ha insistido en el el problema territorial será una de las prioridades de este gobierno. "Fíjese si es prioritario que creo que el principal problema es el conflicto territorial. Tenemos el objetivo de normalizar institucionalmente este país", una tarea que abordarán, ha ducho con "la Constitución en una mano y el diálogo en otra".

"El tema de Catalunya es un tema transversal al Gobierno", pero corresponde liderarlo al presidente, Pedro Sánchez. En este sentido, ha asegurado de que el Gobierno ya ha sido informado del levantamiento del artículo 155, que el nuevo Ejecutivo ha acompañado con el levantamiento del control financiero: "hemos dado instrucciones a los bancos para que Catalunya pueda abordar los pagos que corresponden al Gobierno Autonómico sin tener que pasar por la supervisión de Hacienda".

No ha querido entrar en el fondo de una de las reivindicaciones que ya ha planteado algunos líderes políticos de Catalunya, como es el acercamiento de los investigados por el 1-O que están en cárceles madrileñas. "Usted sabe que las personas que están hoy en prisión lo están en provisional y por tanto su situación depende del juez instructor", ha contestado.

Comparecencias en el Congreso

Además, ha añadido que han solicitado al Congreso la comparecencia de todos los ministros para exponer "los principales objetivos de nuestros departamentos". En este punto ha agradecido a la presidenta de la cámara baja, Ana Pastor, que haya anulado la sesión de control al Gobierno.

Al comienzo de la rueda de prensa, Celáa ha destacado la "rapidez, sobriedad serenidad con la que este Gobierno se ha puesto en marcha". "No nos hemos tomado ni un respiro, no hemos venido al Gobierno a aprender, hemos venido sabiendo las competencias que cada uno iba a gestionar", ha añadido.

También ha destacado que es "realmente significativo que en este gabinete haya más mujeres que hombres, es un mensaje a la sociedad para decirle que hemos recogido el guante", y ha apuntado también que esas mujeres se encuentran al mando de carteras importantes.

Así, ha dicho que los ministros han recuperado "la agenda institucional, la agenda europea", y ha añadido que su intención es estar presente en los consejos de ministros europeos siempre que les sea posible.

Nuevos secretarios de Estado

El nuevo gabinete se ha reunido por primera vez este viernes a las 09.00 horas. Sánchez ha inaugurado ese encuentro instado a los miembros de su Gobierno a que trabajen buscando el "consenso, la negociación y el pacto un mecanismo esencial de funcionamiento", tanto con los grupos políticos como con las organizaciones sociales y colectivos ciudadanos.

Esa voluntad de diálogo, ordena el presidente, "debe estar dirigida al conjunto de la Cámara sin exclusiones, buscando el acuerdo con todos los grupos parlamentarios". Así lo ha plasmado en una carta a la que se ha referido Celáa durante la rueda de prensa. Celáa ha destacado también la apuesta por la igualdad, unas competencias que han quedado adscritas a la vicepresidencia.

Los nuevos ministros están ultimando los nombramientos en sus carteras. Este mismo viernes, el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido al magistrado Rafael Pérez Ruiz como su jefe de Gabinete.

Durante la rueda de prensa, Celáa ha desvelado más nombres. Como Secretario de Estado de relaciones con las Cortes ha nombrado a José Antonio Montilla Martos; y como Secretaria de Estado de Igualdad, a Soledad Murillo. Para la Secretaria de Estado de Hacienda han designado a Inés María Bardón, mientras que la secretaria de Estado de Presupuestos será María José Gualda.