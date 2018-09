El Gobierno denuncia una "campaña de acoso" de la oposición": "Hemos pasado de la impunidad de antaño a la persecución"

El Gobierno no ha tenido una buena semana. Lo ha reconocido la portavoz, Isabel Celaá, tras la reunión del Consejo de Ministras que ha presidido Carmen Calvo por el viaje de Pedro Sánchez a Nueva York. El Ejecutivo cree que hay "una campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia" tras la publicación de las grabaciones del excomisario José Villarejo durante una comida con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que entonces era fiscal así como la polémica de Pedro Duque, que posee dos viviendas a través de una sociedad. "Hemos pasado de la impunidad de antaño a la persecución", ha afirmado Celaá.

Para el Gobierno, las polémicas que se han producido esta semana y que afectan a dos miembros del gabinete y que se suman a las acusaciones de plagio en la tesis del presidente de las semanas pasadas forman parte de una "cacería". "Han iniciado un ataque personal, que no político, a los miembros del Gobierno", ha agregado Celaá.

Sánchez ya aseguró que no cedería ante lo que considera un "chantaje" y que "un corrupto" -en referencia a Villarejo- no marcaría la agenda del Gobierno. Esa misma línea de continuidad ha expresado la portavoz: "Continuamos en la brecha. No vamos a parar de trabajar".

Para el Gobierno son el PP y Ciudadanos los que están llevando a cabo esa campaña de acoso y les culpa de no dejar que siga en su plan de gobierno: "No nos permiten avanzar en la aprobación de una nueva senda de déficit aprobada por Europa saltándose normas importantes de imparcialidad", ha dicho sobre el bloqueo de la derecha a la aceleración del plan económico de Sánchez en el Congreso.