El Gobierno lamenta la "mala imagen" de la izquierda tras el fracaso en el decreto del alquiler

El Gobierno se ha llevado un revés parlamentario con el rechazo en el Congreso del decreto ley que regula el alquiler. En la votación de esta tarde, saldrá rechazado por primera vez un decreto del Ejecutivo, que hasta ahora presumía de haberlos sacado todos adelante en respuesta a quienes acusan a Pedro Sánchez de querer perpetuarse pese a su debilidad parlamentaria. Fuentes del Ejecutivo lamentan la derrota y consideran que da "mala imagen" de la izquierda en referencia al voto en contra de Unidos Podemos.

"La derecha traga con carros y carretas y en la izquierda no se pasa el pelo de una gamba", afirman fuentes gubernamentales en referencia al acuerdo de PP y Ciudadanos para gobernar en Andalucía gracias al apoyo de Vox mientras que los de Pablo Iglesias han rechazado la regulación de vivienda principalmente porque excluye la limitación de los precios del alquiler.

Desde el Ejecutivo aseguran que le han planteado distintas opciones a Unidos Podemos durante la negociación para que apoyara el decreto: que se tramitara como proyecto de ley, que se incluyeran enmiendas en los presupuestos o que se aprobara un nuevo decreto con medidas complementarias. "El Gobierno está tranquilo porque ha hecho lo que tenía que hacer que era buscar consenso", dicen esas fuentes.

El Ejecutivo y el PSOE avisan a su socio preferente de que no pueden hacer planteamientos de "máximos" porque necesitan el apoyo de otros grupos para que las iniciativas salgan adelante. "Me gustaría que fuera consciente de que un real decreto no sale adelante solo con PSOE y Unidos Podemos", ha afirmado la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra. Desde el Gobierno creen que es prioritario "avanzar" desde la "socialdemocracia" mientras que " otros quieren el paraíso".

Lo que no está claro es qué hará el Gobierno tras el varapalo en el Congreso, donde no ha conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante las medidas de vivienda. Fuentes del Ejecutivo se inclinan por no presentar un nuevo decreto ley mientras que la portavoz socialista ha asegurado que es una de las opciones que se están trabajando. "Siempre trabajamos en varios escenarios, este es uno de ellos", ha expresado.

Lastra ha asegurado que la derrota en esta votación no significa que el Gobierno vea peligrar más sus aspiraciones de sacar adelante las cuentas de 2019. "Lo que está en peligro es el decreto, no los presupuestos", ha zanjado.