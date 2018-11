Iglesias convoca de urgencia a la dirección de Podemos para prepararse ante un posible adelanto electoral

"Vamos a estar preparados y nos vamos a reunir el viernes para decidir cual será el camino seguir", ha anunciado la secretaria de Participación y coportavoz de la Ejecutiva, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al secretario de Organización y Acción de Gobierno, Pablo Echenique.

En esta línea, ambos han lamentado que el Gobierno "no parece tener muchas ganas de sacar adelante los Presupuestos" y, en este contexto, han explicado que su formación debe prepararse para un posible adelanto electoral.

SI HAY ELECCIONES, SALDRÁN "A GANAR"

"Queremos que salgan adelante los Presupuestos pero si esto no tiene lugar y hay convocatoria electoral, saldremos a ganarlas", ha enfatizado Echenique, quien ha recordado que su formación también prefiere elecciones a que el Gobierno prorrogue los Presupuestos del PP.

A este respecto, el dirigente 'morado' ha querido dejar claro que no es su formación la que da por perdidos los Presupuestos, porque ellos van a seguir trabajando "día y noche" para que se aprueben. "Pero se abren escenarios de prórroga de los Presupuestos del PP o de adelanto electoral. En este sentido, ¿Qué vamos a hacer? Prepararnos para cualquiera de esos escenarios", ha enfatizado.

"La potestad de convocar elecciones es del presidente del Gobierno. No es nuestra primera opción. La primera es sacar adelante unos Presupuestos que mejoren las condiciones de vida de la gente. Pero si el Gobierno deja caer los brazos y los partidos independentistas renuncian a mejorar la vida de los catalanes, nosotros saldremos a ganarlas", ha asegurado.

En todo caso, Echenique ha explicado que esta estrategia no implica ni romper con el Gobierno ni mantener su apoyo, porque no hay ningún acuerdo de legislatura que romper ni mantener. "Nosotros no apoyamos Gobiernos, nosotros apoyamos medidas. Los cheques en blanco no son nuestro estilo, no damos apoyo sin condiciones", ha zanjado.

En este sentido, ha asegurado que Unidos Podemos apoyará aquellas medidas que consideren necesarias para mejorar la vida de la gente, porque "con las cosas de comer" no hay que hacer "tacticismo". No obstante, también ha avisado de que "es muy difícil" que muchas de las medidas pactadas con el Gobierno en el marco del acuerdo presupuestario "adquieran su potencialidad porque muchas de ellas tienen impacto presupuestario".

CRÍTICAS AL GOBIERNO POR SU FALTA DE INTERÉS POR LOS PGE

Por todo ello, tanto Echenique como Vera han hecho hincapié en sus críticas al Gobierno por la falta de interés y de "esperanza" que, a su juicio, está demostrando para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

"Lo que habría que preguntarle al PSOE y a Pedro Sánchez es si quiere pasar a la historia como el único Gobierno de la democracia que no ha conseguido sacar adelante ni un sólo Presupuesto, como un Gobierno del PSOE que sólo ha gobernado con Presupuestos del PP. Eso sí hay que preguntárselo al PSOE", ha ahondado Echenique.

En esta línea, ha insistido en que si el Gobierno "baja los brazos" y no "pelea" las cuentas públicas, estará decepcionando "a la gente que empujó para sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa". "A esos millones de españoles es a los que decepcionaría el Gobierno si deja de pelear los Presupuestos", ha advertido.

En cuanto a la posible fecha de unas elecciones anticipadas y sobre la conveniencia o no de celebrarlas el 26 de mayo de 2019, junto a las europeas, autonómicas y municipales, Echenique ha insistido en que la mejor fecha para Podemos es junio de 2020.